Il governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale, ha lanciato una dura denuncia contro l’Iran, accusandolo di fornire armi, consigli militari e logistica al gruppo ribelle Houthi. L’accusa, emessa nella stessa giornata del 3 novembre, indica un deterioramento ulteriore delle relazioni nella regione e solleva interrogativi sulla sicurezza delle rotte marittime che attraversano il Mar Rosso e lo Stretto di Bab al-Mandeb.

Presenza di esperti iraniani e legami con Hezbollah

Secondo il ministero degli Esteri yemenita, sono stati identificati 21 esperti stranieri che operano al fianco degli Houthi. Tra questi, 14 membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e sette militanti di Hezbollah. Le loro mansioni includono il comando e controllo delle operazioni, la gestione di missili balistici, l’impiego di drone kamikaze, attività di guerra elettronica e il contrabbando di armamenti verso le linee di fronte yemenite.

Coordinamento di attacchi marittimi

Le autorità yemenite hanno inoltre sottolineato che questi specialisti partecipano alla selezione di navi commerciali da colpire, orchestrando attacchi con missili anti-nave e imbarcazioni radiocomandate. Tale dinamica ha già provocato l’interruzione del traffico commerciale nella zona, creando un effetto di deterrenza che mette a rischio gli approdi di carburante e merci verso il Canale di Suez.

L’avanzata degli Houthi sulle isole Hanish e le ripercussioni sul Mar Rosso

Nel frattempo, le milizie Houthi hanno consolidato la loro presenza su Grande e Piccola Isola Hanish e sull’isola di Zuqar, posizioni strategiche poco a sud dello Stretto di Bab al-Mandeb. La conquista di questi territori è parte di una più ampia offensiva lungo la costa occidentale dello Yemen, che ha già visto la caduta della città portuale di Mokha. Il capo del governo yemenita, Rashad Al-Alimi, ha avvertito che qualsiasi alterazione dello status quo in quella zona non può più essere considerata un affare interno, poiché impatta direttamente il commercio globale e i flussi energetici dal Golfo al Mediterraneo.

Capacità di proiezione a lungo raggio

Gli Houthi dispongono di missili balistici e drone kamikaze con un raggio operativo fino a 2.000 chilometri, capaci di colpire obiettivi in Arabia Saudita, negli Emirati e persino a oltre 2.000 km dal loro territorio. L’uso di barchini radiocomandati e di campi minati rende la zona dello Stretto quasi un “corridoio ostile”, minacciando la libera circolazione delle navi mercantili che rappresentano la spina dorsale del commercio energetico mondiale.

Intercettazioni di droni e escalation delle operazioni militari

Il 3 novembre, la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha dichiarato di aver neutralizzato tre drone diretti verso il proprio territorio. Il primo è stato abbattuto sopra lo spazio aereo della Mecca, mentre gli altri due sono stati intercettati nelle regioni di confine orientali e meridionali. Quegli stessi droni erano parte di una più ampia offensiva che aveva già colpito l’aeroporto internazionale di Abha e la base aerea King Khalid nella provincia di Asir.

Minaccia alle infrastrutture energetiche

Parallelamente, gli Houthi hanno lanciato missili balistici contro posizioni governative nello Yemensito di Ras al-Arah e Al-Mudarabah (provincia di Lahj), nonché artiglieria contro le forze nella provincia settentrionale di Al-Jawf. Un avvertimento è stato rivolto direttamente alla compagnia petrolifera nazionale saudita Aramco, con la nota che le sue infrastrutture rimangono entro il raggio d’azione dei loro sistemi d’arma. Questi sviluppi accentuano il rischio di una nuova ondata di tensione che potrebbe compromettere la sicurezza dello Stretto di Bab al-Mandeb e, di conseguenza, le rotte commerciali globali.

La combinazione di supporto iraniano, la presenza di esperti stranieri e la rapida espansione territoriale degli Houthi rappresentano una sfida senza precedenti per la stabilità del Mar Rosso. Le autorità regionali, tra cui Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, hanno già minacciato di attivare patti di difesa comune, rendendo l’intera area un potenziale focolaio di conflitto su scala più ampia.