Tragedia a Terni, dove un ragazzo di appena 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre stava tornando a casa. La vittima è Diego Bruno, travolto da un furgone in via Vitalone, all’altezza di un incrocio, dopo lo scontro tra il mezzo per le consegne alimentari e una Mercedes grigia.

Il giovane, che aveva appena terminato il proprio turno di lavoro in un fast food della zona, si trovava a passare proprio nel momento in cui è avvenuto l’impatto tra i due veicoli.

L’incidente, avvenuto domenica 8 novembre 2026, è stato particolarmente violento. In seguito alla collisione, entrambi i mezzi hanno perso il controllo e il furgone ha travolto il ventunenne, che stava camminando lungo la strada.

L’impatto gli ha provocato ferite gravissime. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha rapidamente raggiunto il quartiere e la città, lasciando familiari, amici e conoscenti sotto shock. Una morte improvvisa e drammatica, avvenuta a poca distanza dall’ospedale di Terni.

L’incidente in via Vitalone: Diego Bruno travolto dopo lo scontro tra un’auto e un furgone

Secondo le prime ricostruzioni, Diego Bruno stava attraversando la zona di via Vitalone quando una Mercedes grigia e un furgone impegnato in alcune consegne alimentari sono entrati in collisione all’incrocio. L’urto sarebbe stato particolarmente violento e avrebbe provocato la perdita di controllo dei due veicoli.

Proprio in seguito allo scontro, il furgone si è ritrovato sulla traiettoria del giovane pedone, travolgendolo. Le condizioni del ventunenne sono apparse subito disperate. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche i conducenti della Mercedes e del furgone, entrambi trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze della collisione e accertare eventuali responsabilità. Non si esclude inoltre che la magistratura possa disporre l’autopsia sul corpo della vittima.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Via Vitalone, secondo quanto riportato dalla cronaca locale, era già stata teatro di altri incidenti stradali.

Era appena uscito dal lavoro: il dolore del quartiere per la morte del 21enne

Diego Bruno viveva nella zona dell’incidente e lavorava in un fast food poco distante dalla propria abitazione. La sera della tragedia aveva terminato il turno intorno alle 22 e, successivamente, si era recato a casa di alcuni amici. Stava tornando a casa quando si è trovato coinvolto, senza alcuna responsabilità apparente, nel drammatico incidente tra i due veicoli.

La sua morte ha profondamente colpito il quartiere, anche perché il ragazzo era conosciuto nella zona. Una tragedia difficile da accettare, consumatasi a pochi passi dai luoghi che frequentava quotidianamente.

Il dolore per la scomparsa del ventunenne ha raggiunto anche gli ambienti sportivi cittadini. Diego era infatti un grande tifoso della Ternana Calcio e la notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i sostenitori rossoverdi.

In occasione della partita di Serie D tra Rondinella e Ternana, disputata allo stadio delle Due Strade di Firenze, i gruppi della curva hanno deciso di non esporre gli striscioni in segno di lutto. I tifosi erano comunque presenti sugli spalti, ma con il pensiero rivolto al giovane scomparso.

Anche la squadra ha voluto ricordare Diego con un gesto simbolico: un mazzo di fiori deposto alla base del settore ospiti. Un omaggio per salutare un ragazzo di appena 21 anni, la cui vita è stata spezzata mentre stava semplicemente tornando a casa dopo una giornata di lavoro.