Pordenone, morto a 15 anni per un tumore: aveva perso il padre e il fratello ...

Pordenone, morto a 15 anni per un tumore: aveva perso il padre e il fratello ...

Lorenzo Padoan è morto a soli 15 anni a causa di un tumore con cui lottava da due anni. Il padre e il fratello maggiore erano morti per la stessa malattia.

Aveva soltanto 15 anni e una grande voglia di continuare a vivere, studiare e stare accanto ai suoi compagni di classe. Lorenzo Padoan è morto nella notte tra mercoledì e giovedì nella sua abitazione di Sequals, in provincia di Pordenone, dopo aver combattuto per circa due anni contro un tumore. Una notizia che ha profondamente colpito la comunità locale e soprattutto la sua scuola, l’istituto Mattiussi-Pertini di Pordenone, che ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio.

Per la famiglia del ragazzo si tratta di un dolore ancora più difficile da affrontare: la stessa malattia aveva già portato via, negli anni precedenti, il padre di Lorenzo e il fratello maggiore. Una tragedia che si è ripetuta per la terza volta, lasciando un vuoto enorme tra i familiari e tutte le persone che gli sono state vicine.

La malattia e la forza di Lorenzo: a scuola fino all’ultimo

Lorenzo era in cura da circa due anni. Nonostante la diagnosi e le difficoltà legate alle terapie, aveva cercato di mantenere il più possibile la propria quotidianità, continuando a frequentare le lezioni e a trascorrere del tempo con i compagni.

Il suo percorso di cura era seguito dai professionisti dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, che lo hanno assistito durante la malattia.

Il quindicenne ha continuato ad andare a scuola fino a sabato scorso, quando le condizioni fisiche glielo hanno ancora consentito. Poi il quadro clinico si è ulteriormente aggravato, fino alla morte avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì.

La sua tenacia e il desiderio di non rinunciare alla vita scolastica, nonostante la malattia, resteranno tra i ricordi più significativi per chi ha condiviso con lui questi mesi.

Il messaggio di cordoglio della scuola

La comunità dell’istituto Mattiussi-Pertini ha voluto salutare Lorenzo con un messaggio pubblicato sui propri canali, accompagnato da un’immagine di lutto. Parole di vicinanza rivolte alla famiglia, agli amici e soprattutto ai compagni di classe, che oggi si trovano ad affrontare la perdita di un ragazzo con cui avevano condiviso una parte importante della loro adolescenza.

“La comunità del Mattiussi-Pertini si unisce in un profondo abbraccio di vicinanza e sostegno in questo momento di grande dolore per la perdita del nostro studente Lorenzo Padoan“, si legge nel messaggio. La scuola ha poi assicurato il proprio sostegno ai familiari e agli amici, concludendo con l’impegno a custodire il ricordo del giovane.

Anche un professionista della sanità pordenonese ha voluto dedicargli un ultimo pensiero: “Riposa in pace, ragazzo“.

La salma di Lorenzo è stata trasferita alla Prosdocimo Funeral Home di Aviano, dove è stato previsto l’ultimo saluto.