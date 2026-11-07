Caso Ravagnani, Diaco si era già scusato in diretta: l'intervista e la polemica, stasera torna Ballando

(Adnkronos) - È stata un’intervista che ha fatto discutere quella di Pierluigi Diaco a Alberto Ravagnani, andata in onda nel salotto di BellaMa' martedì 3 novembre. Al centro del confronto, oltre al percorso personale e alla scelta di lasciare il sacerdozio, anche alcune domande dirette sulla s...

(Adnkronos) – È stata un’intervista che ha fatto discutere quella di Pierluigi Diaco a Alberto Ravagnani, andata in onda nel salotto di BellaMa’ martedì 3 novembre. Al centro del confronto, oltre al percorso personale e alla scelta di lasciare il sacerdozio, anche alcune domande dirette sulla sfera sentimentale dell’ex prete, che non ha nascosto il proprio imbarazzo nel dover rispondere.

Questa sera, sabato 7 novembre, Ravagnani tornerà sulla pista di Ballando con le stelle per una nuova esibizione. Ma intanto ricostruiamo quanto accaduto, compresa la frase di Diaco pronunciata in diretta: “Se ti ho messo in difficoltà mi scuso con te”.



Ravagnani era in studio a BellaMa’ insieme alla sua insegnante di ballo dello show di Milly Carlucci, Erika Martinelli.

Diaco ha cominciato l’intervista agganciandosi al recente libro autobiografico di Ravagnani in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare l’abito talare. Il dialogo è poi proseguito e il conduttore ha scelto di porre domande molto dirette sulla sfera sentimentale dell’ospite, chiedendogli apertamente del suo orientamento sessuale e se avesse iniziato a vivere la propria sessualità dopo la fine del sacerdozio.

Dopo aver risposto di essere attratto dalle donne, Ravagnani ha fatto presente al “padrone di casa” il proprio imbarazzo: “Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà”, ha dichiarato. Dal canto suo, Pierluigi Diaco ha rivendicato la legittimità della sua linea di conduzione, sostenendo che la scelta di esporsi pubblicamente richieda un “patto di sincerità” con il pubblico.

In poche ore l’intervista ha rapidamente acceso i social network, portando il nome di Diaco tra le tendenze di X. Molti utenti hanno giudicato inopportuno e troppo invasivo l’approccio adottato durante l’intervista. Inoltre, i toni del confronto non sarebbero stati graditi nemmeno dallo staff di ‘Ballando con le Stelle’ che con una nota hanno espresso il loro dissenso: “Riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà”.

Milly Carlucci ha preso una posizione netta e in collegamento con ‘La volta buona’ ha ribadito di non essere in linea con l’intervista svolta dal conduttore: “Alberto Ravagnani ha dovuto subire un’intervista infelice”. Pierluigi Diaco ha risposto successivamente in diretta a ‘Bellamà’: “Io non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro. Ma ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per cui io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti”, ha concluso lanciando una frecciata alla conduttrice di Ballando.

Pierluigi Diaco successivamente è intervenuto in una dichiarazione esclusiva all’Adnkronos, provando a mettere fine alle polemiche. “Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia. La narrazione pubblica di Alberto Ravagnani, costruita da lui stesso sui suoi canali social, nelle interviste tv, nei suoi spettacoli teatrali e nelle clip che precedono il suo ingresso nella pista di Ballando con le Stelle, avrebbe suggerito a qualsiasi bravo o medio giornalista di chiedere a lui spiegazioni sulla sua nuova avventura in un mondo, quello dell’eros, che prima da sacerdote non poteva sperimentare con altri corpi, come lui stesso ha dichiarato in tante occasioni. Non ho più altro da aggiungere. Mi fermo qui. Con orgoglio e felicità. W le stelle che ballano”.

Dopo le polemiche che hanno seguito l’intervista con una nota da parte della Direzione Intrattenimento Day Time, la Rai ha preso posizione e ha espresso “il proprio rammarico per l’accaduto, porge le scuse all’interessato e al pubblico per i toni di alcuni passaggi dell’intervista, risultati non adeguati ed eccessivi rispetto ai principi di garbo, equilibro e rispetto dell’interlocutore che devono contraddistinguere il linguaggio di servizio pubblico”, a firma del direttore Angelo Mellone.

“Resta ferma, naturalmente, la piena legittimità del porre domande anche incisive e scomode, nell’ambito del libero e doveroso esercizio del confronto giornalistico. Al Daytime abbiamo grande cura e attenzione verso il pluralismo culturale – e dunque la libera espressione delle opinioni di chiunque – e il rispetto della persona umana: questo rispetto vale tanto per la possibilità di un conduttore di svolgere il proprio lavoro secondo coscienza, quanto per un intervistato di rispondere a ciò che gli viene chiesto senza sentirsi oltremodo incalzato e a disagio”.

Ripercorrendo tutta l’intervista, le scuse di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani erano arrivate già in diretta a ‘BellaMa’. “Tu mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno sul quale chiunque sarebbe in difficoltà”, aveva detto l’ex prete e concorrente di ‘Ballando con le Stelle’. Diaco aveva replicato: “Se ti ho messo in difficoltà mi scuso con te. Non pensi che tu meriti, e te lo dico sinceramente, dopo le cose profonde che hai scritto nel tuo libro ‘La Scelta’ e dopo le esperienze personali che hai scelto di condividere pubblicamente, delle domande molto dirette?”.

Ora l’attesa è tutta per la puntata di ‘Ballando con le Stelle’, in onda questa sera in prima serata su Rai1, dove potrebbero arrivare nuove reazioni da parte di Carlucci, dello stesso Ravagnani e della giuria.

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