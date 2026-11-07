Sprint Gp Qatar, brutta caduta di Bagnaia: per lui frattura al piede e niente gara. Cosa sappiamo

Sprint Gp Qatar, brutta caduta di Bagnaia: per lui frattura al piede e niente...

Sprint Gp Qatar, brutta caduta di Bagnaia: per lui frattura al piede e niente...

(Adnkronos) - Brutta caduta e frattura del quarto e del quinto dito del piede destro per il pilota della Ducati Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese, speronato da Fermin Aldeguer nel corso del primo giro della Sprint Race del Gran Premio del Qatar di MotoGp, è stato trasportato nel centro medico d...