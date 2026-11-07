Nella notte si è verificato un terribile incidente stradale sull'autostrada A13 nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale: due i morti.

Terribile incidente stradale nella notte sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada: due le vittime. I dettagli.

Spaventoso incidente sull’autostrada A13: auto si ribalta

Nella notte, poco dopo le ore 02:00, si è verificato un terribile incidente stradale sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, in direzione Venezia.

Un’auto, un’Alfa Romeo Giulia, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti i Vigili del Fuoco e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche il personale ausiliario di Autostrade, impegnato nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Dramma in A13: due morti nel tragico incidente in autostrada

Come appena visto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre 2026 si è verificato un terribile incidente stradale sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, direzione Venezia. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto, un’Alfa Romeo Giulia, è finita fuori strada ribaltandosi.

All’interno della vettura c’erano due persone, due uomini di 40 e 38 anni. I Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarli dalle lamiere ma, nonostante il tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, per i due uomini, originari uno di Napoli e l’altro di Taranto, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, al momento non è infatti chiaro come mai l’auto sia finita fuori strada. Con gli accertamenti si potrà stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella notte.