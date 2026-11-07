Home > Cronaca > Spaventoso incidente sull'autostrada A13: auto si ribalta, due i morti

Spaventoso incidente sull'autostrada A13: auto si ribalta, due i morti

Spaventoso incidente sull'autostrada A13: auto si ribalta, due i morti

Nella notte si è verificato un terribile incidente stradale sull'autostrada A13 nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale: due i morti.

di Pubblicato il

Terribile incidente stradale nella notte sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada: due le vittime. I dettagli.

Spaventoso incidente sull’autostrada A13: auto si ribalta

Nella notte, poco dopo le ore 02:00, si è verificato un terribile incidente stradale sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, in direzione Venezia.

Un’auto, un’Alfa Romeo Giulia, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti i Vigili del Fuoco e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche il personale ausiliario di Autostrade, impegnato nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Dramma in A13: due morti nel tragico incidente in autostrada

Come appena visto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre 2026 si è verificato un terribile incidente stradale sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, direzione Venezia. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto, un’Alfa Romeo Giulia, è finita fuori strada ribaltandosi.

All’interno della vettura c’erano due persone, due uomini di 40 e 38 anni. I Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarli dalle lamiere ma, nonostante il tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, per i due uomini, originari uno di Napoli e l’altro di Taranto, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, al momento non è infatti chiaro come mai l’auto sia finita fuori strada. Con gli accertamenti si potrà stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto nella notte.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app