Momenti di paura nella mattinata di sabato 7 novembre a Milano, dove un incendio è divampato all’interno di un condominio in piazzale Udine. Le fiamme, sviluppatesi in un appartamento al quinto piano, hanno reso necessario l’intervento di sette squadre dei vigili del fuoco e l’evacuazione dell’intero edificio.

Incendio in un palazzo a Milano, donna salvata insieme al cane: intervengono sette squadre dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando alcuni residenti hanno notato la presenza di fumo e fiamme provenire dallo stabile, facendo immediatamente scattare la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nell’evacuazione dell’immobile. Durante l’intervento, i pompieri sono riusciti a raggiungere un appartamento e a mettere in salvo una donna di 42 anni che si trovava all’interno insieme al proprio cane.

La proprietaria è stata quindi affidata al personale del 118 per le prime cure, mentre l’animale è stato successivamente consegnato ai parenti.

Incendio al quinto piano, due appartamenti restano inagibili: si indaga sulle cause

Stando alle prime ricostruzioni, come riportato da Milano Today, le fiamme sarebbero partite da un’abitazione situata al quinto piano dello stabile, composto complessivamente da sei livelli e ubicato al civico 8 di piazzale Udine.

La donna soccorsa ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stata trasportata in codice verde alla Clinica Città Studi per gli accertamenti del caso. Non risultano altre persone ferite o coinvolte nell’incendio.

L’intero edificio era stato evacuato per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Con il passare delle ore, la maggior parte degli inquilini ha potuto fare ritorno nelle rispettive abitazioni, mentre due appartamenti sono rimasti temporaneamente inagibili. I vigili del fuoco hanno inoltre effettuato controlli sulle condizioni dell’edificio e avviato gli interventi di bonifica e messa in sicurezza. Tra le possibili ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di una sigaretta lasciata accesa, ma al momento non sono state accertate le cause del rogo.