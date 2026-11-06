Tragedia nel Bergamasco, dove si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del Cessna 210 Centurion scomparso in mattinata: il pilota è stato trovato morto a Pontida. Poco prima erano stati individuati alcuni rottami del velivolo nei pressi dell’abbazia di Fontanella.

Tragedia nel Bergamasco, trovato morto il pilota del Cessna disperso

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda del Cessna 210 Centurion scomparso nella mattinata di venerdì 6 novembre nella zona del Monte Canto, in provincia di Bergamo. Come riportato dall’Ansa, il corpo del pilota è stato individuato a Pontida poco dopo le 16, al termine di diverse ore di ricerche. L’uomo era l’unica persona a bordo del piccolo velivolo, del quale si erano perse le tracce durante il volo.

La svolta nelle operazioni di soccorso era arrivata poco prima, intorno alle 15, quando nella zona dell’abbazia di Fontanella, a Sotto il Monte Giovanni XXIII, erano stati individuati alcuni frammenti riconducibili all’aereo. Il ritrovamento dei rottami aveva permesso di restringere il campo delle verifiche, facendo convergere gli interventi dei soccorritori nell’area interessata.

Le ricerche dopo la scomparsa dell’aereo: cosa è successo

L’allarme era scattato in mattinata, dopo che non era stato più possibile stabilire un contatto con il Cessna. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo era partito da Brescia e aveva raggiunto l’aviosuperficie di Valbrembo per alcuni interventi di manutenzione. Successivamente era ripartito per fare ritorno alla base, ma durante il tragitto si erano interrotte le comunicazioni. Le ricerche avevano interessato soprattutto il territorio compreso tra Ambivere, Sotto il Monte e Pontida, con il coinvolgimento dei Vigili del fuoco, dei carabinieri, della Protezione civile e dei tecnici del Soccorso alpino della Valle Imagna.

Per individuare il pilota e localizzare il mezzo sono stati utilizzati anche droni, apparecchiature per intercettare il segnale del cellulare e un elicottero della Guardia di finanza. Le circostanze dello schianto restano da chiarire: saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali cause che hanno provocato la caduta dell’aereo.