Baby gang assalta un 34enne per uno zaino: calci in faccia e cinque arresti a...

Baby gang assalta un 34enne per uno zaino: calci in faccia e cinque arresti a...

Baby gang aggredisce un 34enne a Milano per rubargli lo zaino: preso a calci in faccia, arrestati due 15enni e tre 16enni.

Un’aggressione violenta in piena serata, con cinque minorenni di una baby gang che accerchiano un uomo per sottrargli lo zaino e arrivano a colpirlo anche al volto. È successo a Milano, dove l’intervento di un passante e l’arrivo della polizia hanno permesso di fermare i presunti responsabili: due quindicenni e tre sedicenni, arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Milano, uomo aggredito e picchiato da una baby gang per rubargli lo zaino

Un’aggressione improvvisa, cinque adolescenti contro un uomo adulto e una rapina interrotta soltanto grazie all’intervento di un passante. È quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì 4 novembre a Milano, dove un 34enne è stato accerchiato, spintonato e colpito ripetutamente da un gruppo di cinque minorenni intenzionati a sottrargli lo zaino.

Durante la colluttazione, come riportato da Milano Today, uno degli aggressori lo avrebbe persino colpito con alcuni calci al volto, facendolo cadere sull’asfalto. La vittima ha cercato di reagire e di recuperare i propri effetti personali, ma i ragazzi hanno continuato a passarsi lo zaino tra loro per impedirgli di riprenderlo. All’interno della borsa si trovavano, secondo quanto ricostruito, un computer portatile e un portafogli.

L’episodio si è verificato poco prima delle 23, nella zona di via Brioschi, all’incrocio con via Pomponazzi, nei pressi di viale Tibaldi. A dare l’allarme è stato un trentenne che aveva assistito alla scena e che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. La sua segnalazione ha permesso alle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di raggiungere rapidamente il luogo dell’aggressione e individuare i responsabili.

Arrestati cinque ragazzi tra i 15 e i 16 anni: la vittima trasportata al Policlinico

I poliziotti sono riusciti a rintracciare i cinque presunti responsabili ancora in possesso dello zaino, bloccandoli in via Brioschi. Come riportato da Milano Today, si tratterebbe di due ragazzi di 15 anni e tre di 16, tutti residenti nella zona di via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio. Secondo le informazioni diffuse, i minorenni sarebbero nati in Italia da famiglie di origine egiziana. Per loro sono scattate le manette con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Dopo l’arresto sono stati accompagnati all’istituto penale minorile Cesare Beccaria, dove restano in attesa dell’udienza di convalida.

Il 34enne, invece, è stato soccorso e trasferito al Policlinico di Milano per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi: l’uomo è stato accompagnato in ospedale in codice verde e non avrebbe riportato traumi particolarmente preoccupanti, nonostante i colpi ricevuti durante l’aggressione.