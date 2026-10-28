Professore aggredito con calci e pugni da uno studente: è in ospedale

Professore aggredito con calci e pugni da uno studente: è in ospedale

Calci, pugni e una sedia scagliata contro il docente: l’aggressione è avvenuta all’istituto Carlo Grassi di Torino. L’insegnante è stato trasportato in ospedale.

Un professore è stato aggredito da uno studente minorenne nella mattinata del 28 ottobre all’istituto Carlo Grassi di Torino. Il docente è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre il ragazzo è stato accompagnato in caserma dai carabinieri.

Torino, professore aggredito a calci e pugni a scuola: lo studente gli lancia una sedia

Un insegnante è stato aggredito nella mattinata di mercoledì 28 ottobre all’istituto Carlo Grassi di Torino.

Come riportato da Torino Today, a colpirlo sarebbe stato uno studente minorenne, iscritto al secondo anno delle scuole superiori, che lo avrebbe raggiunto con calci e pugni prima di scagliargli contro anche una sedia. L’episodio è avvenuto all’interno dell’edificio scolastico, durante le ore di lezione. A chiedere l’intervento dei soccorsi è stato un collega del docente, che ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale sanitario del 118, intervenuti per prestare assistenza all’insegnante e avviare gli accertamenti sulla vicenda. Restano ancora da ricostruire le circostanze che hanno preceduto l’aggressione e che cosa abbia provocato la reazione del ragazzo.

Il professore ricoverato al Giovanni Bosco, il minorenne portato in caserma

Dopo le prime cure sul posto, come sottolineato da Torino Today, il docente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è arrivato in codice verde.

Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite lievi e le sue condizioni non sarebbero gravi. Il presunto aggressore è stato invece accompagnato dai carabinieri in caserma per gli accertamenti del caso.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’eventuale presenza di testimoni né su ciò che sarebbe accaduto prima dello scoppio della violenza. Gli accertamenti dovranno stabilire come si siano svolti i fatti all’interno dell’istituto torinese e ricostruire le circostanze che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.