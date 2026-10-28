Milzano, ritrovata Aurora Godizzi: dov'era e come sta la 48enne scomparsa il 23 ottobre senza telefono e documenti.

Sono stati giorni di apprensione per la scomparsa di Aurora Godizzi, 48 anni, residente a Milzano, nel Bresciano. Della donna non si avevano più notizie dal 23 ottobre e la famiglia aveva lanciato un appello per ritrovarla, chiedendo aiuto anche attraverso i social. Le ricerche hanno tenuto con il fiato sospeso i familiari e la comunità locale, fino alla svolta arrivata nelle ultime ore.

“Scomparsa nel nulla”, si cerca Aurora: la disperazione della famiglia

A far scattare l’allarme era stata la sorella, che aveva provato più volte a mettersi in contatto con Aurora senza riuscire a raggiungerla. In un primo momento non si era preoccupata particolarmente, perché la 48enne era solita dimenticare il cellulare a casa.

La situazione è cambiata quando la familiare si è recata presso la sua abitazione per accompagnarla a un appuntamento dal dentista, senza però trovarla. Secondo quanto riferito dalla sorella, Aurora sarebbe stata vista l’ultima volta mentre usciva per una passeggiata, attività che amava svolgere anche percorrendo lunghi tragitti nelle campagne della zona.

Al momento dell’allontanamento indossava un lungo cappotto nero con cappuccio e non aveva con sé il telefono, i documenti né gli occhiali.

Dopo la denuncia, i carabinieri della Compagnia di Verolanuova avevano avviato gli accertamenti per ricostruire i suoi spostamenti, senza escludere inizialmente la possibilità di un allontanamento volontario. L’appello dei familiari aveva nel frattempo raggiunto numerose persone, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul caso fino al ritrovamento.

Aurora Godizzi ritrovata dopo la scomparsa nel Bresciano: la donna sta bene

Come riportato da Qui Brescia, la vicenda di Aurora Godizzi, 48 anni, residente a Milzano, in provincia di Brescia, si è conclusa con un esito positivo. Della donna non si avevano più notizie dal 23 ottobre, quando si era allontanata dalla propria abitazione senza fare ritorno. Dopo giorni di apprensione, durante i quali i familiari avevano lanciato un appello anche attraverso l’Associazione Penelope della Lombardia, la 48enne è stata ritrovata martedì 27 ottobre a Torre Pallavicina, nel Bergamasco. La donna ha potuto così riabbracciare i propri cari e fare ritorno a casa. Il ritrovamento ha posto fine alle ricerche e alla preoccupazione di familiari e cittadini, che avevano contribuito a diffondere la segnalazione sui social.