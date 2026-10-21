Maria Ionescu, trovata morta dopo la scomparsa in autogrill: cosa non torna dall’autopsia

L’autopsia su Maria Ionescu non ha chiarito le cause della morte: saranno necessari ulteriori esami per ricostruire quanto accaduto. La donna era stata trovata senza vita in un uliveto dopo la scomparsa dall’autogrill.

La morte di Maria Ionescu, trovata impiccata a un ulivo a Francavilla al Mare, resta un caso pieno di interrogativi. Il filo di ferro attorno al collo, le difficoltà motorie della donna e la ferita riportata dal compagno hanno spinto la Procura di Chieti ad approfondire ogni elemento. L’autopsia non ha sciolto i dubbi: gli investigatori cercano ora di ricostruire cosa sia accaduto e verificare se si sia trattato di un gesto volontario o di una morte causata da altre persone.

La ferita al collo del compagno e i litigi: si indaga sulla morte di Maria Ionescu

Tra gli aspetti su cui si concentrano le indagini della Squadra Mobile di Chieti, ci sarebbero le condizioni fisiche della vittima e alcuni elementi emersi dagli accertamenti sul compagno, Vito Palagiano, 66 anni, ex agente della polizia penitenziaria.

Come riportato da Leggo, l’uomo avrebbe presentato una ferita profonda e recente al collo, già quando aveva segnalato la scomparsa della donna. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione a Mottola, in provincia di Taranto, gli investigatori avrebbero inoltre sequestrato l’automobile e alcuni asciugamani sporchi di sangue, che sarebbero stati utilizzati per tamponare la lesione.

Un altro punto da chiarire riguarda il percorso compiuto da Maria: secondo quanto riferito dal compagno, la donna si sarebbe allontanata per recuperare un foulard dimenticato nei servizi dell’area di ristoro. Tuttavia, i suoi problemi di deambulazione e l’utilizzo di calzature ortopediche rendono difficile ipotizzare che abbia raggiunto autonomamente il luogo del ritrovamento, distante quasi due chilometri.

Gli inquirenti stanno esaminando anche i rapporti tra i due, descritti da alcuni vicini come caratterizzati da discussioni frequenti e accese. Sotto osservazione c’è inoltre la sequenza degli eventi successivi alla scomparsa: dopo un primo contatto con la Polizia Stradale, Palagiano avrebbe proseguito il viaggio verso la Puglia prima di presentare formalmente la denuncia. L’uomo è stato ascoltato dagli investigatori come persona informata sui fatti e, al momento, non risulta indagato: il pubblico ministero Giancarlo Ciani procede contro ignoti.

Tra gli elementi da verificare c’è anche la natura del filo metallico trovato attorno al collo della donna, che potrebbe aver richiesto l’impiego di un attrezzo per essere piegato. Per ora, nessuna ricostruzione definitiva è stata confermata e saranno soprattutto i risultati degli esami medico-legali e gli ulteriori riscontri raccolti dalla polizia a fornire elementi utili per fare luce sul caso.

Maria Ionescu trovata morta dopo la scomparsa dall’autogrill: i dubbi dopo l’autopsia

La morte di Maria Ionescu, trovata senza vita in un uliveto a Francavilla al Mare, resta avvolta da numerosi interrogativi. La donna, di origine romena, era scomparsa durante una sosta all’area di servizio Alento Ovest, lungo l’autostrada A14, mentre rientrava in Puglia con il compagno dopo un soggiorno a Rimini. Il suo corpo è stato rinvenuto in contrada Santa Cecilia, in una zona di campagna difficile da raggiungere.

A destare perplessità è soprattutto la posizione in cui è stata trovata: il collo era stretto da un filo di ferro, mentre i piedi toccavano ancora il terreno. Un insieme di circostanze che ha spinto la Procura di Chieti ad approfondire ogni aspetto della vicenda, senza escludere alcuna ipotesi. Come riportato da Rete 8, l’autopsia, eseguita all’ospedale di Chieti, pare sia durata circa quattro ore, ma non avrebbe consentito di arrivare a conclusioni definitive. Al termine dell’accertamento, sono stati ritenuti necessari ulteriori approfondimenti, tra cui analisi tossicologiche, istologiche e tecnico-scientifiche, oltre a verifiche sull’ambiente in cui è stato trovato il corpo. Gli specialisti dovranno chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica degli ultimi momenti di vita della donna, anche alla luce delle anomalie emerse sulla scena del ritrovamento.