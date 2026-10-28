Era il 5 ottobre scorso quando Davide Iacopini era stato aggredito nel quartiere Monteverde a Roma dalla cosiddetta “Banda della minicar”. L’attore era stato poi ricoverato all’Ao San Camillo-Forlanini della Capitale in gravi condizioni. Ora la buona notizia, Iacopini ha ripreso conoscenza. I dettagli.

Davide Iacopini, arrivano buone notizie: l’attore ha ripreso conoscenza

Davide Iacopini ha ripreso conoscenza. Ad apprenderlo l’Adnkronos, che ha fatto sapere che l’attore ha appunto ripreso conoscenza, che è vigile e che interagisce con medici e familiari. Si tratta di un miglioramento graduale dopo la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio dell’attore e i due interventi neurochirurgici a cui è stato sottoposto. La prognosi rimane però ancora riservata, ma è possible che a breve Iacopini possa lasciare la terapia intensiva dell’Ao San Camillo-Forlanini di Roma per essere trasferito in un altro reparto dell’ospedale.

Davide Iacopini, il risveglio dopo l’aggressione

Sebbene la prognosi risulti ancora riservata, arrivano le prime buone notizie circa le condizioni di salute dell’attore Davide Iacopini, il quale ha finalmente ripreso conoscenza e starebbe già interagendo sia con i medici dell’Ao San Camillo-Forlanini di Roma, sia con la propria famiglia.

Il 5 ottobre scorso, Iacopini era stato aggredito dalla cosiddetta “Banda della minicar“. Caduto dal monopattino, l’attore aveva battuto violentemente la testa. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, ricoverato al San Camillo-Forlanini, è stato in queste settimane sottoposto a due interventi neurochirurgici. Attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma a breve potrebbe essere trasferito. Intanto ricordiamo che i due responsabili dell’aggressione sono stati individuati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni, denunciati con l’accusa di tentato omicidio per l’aggressione all’attore e di lesioni per le aggressioni compiute nei confronti di altri 5 passanti. I due minorenni avevano ammesso di aver compiuti i fatti, intanto le indagini proseguono per chiarire ogni cosa di tutte le aggressioni.