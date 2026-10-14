Banda della minicar, individuati i due aggressori: la scoperta choc

Sono stati individuati i due aggressori della cosiddetta "banda della minicar": si tratta di due minorenni, di 16 e 17 anni. Fondamentale l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza delle zone dove sono avvenute le aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Iacopini.

La tanto attesa svolta è arrivata: sono stati identificati i due aggressori della cosiddetta “banda della minicar”. Si tratta di due minorenni, di 16 e di 17 anni. Fondamentali al fine dell’identificazione sarebbe stata l’analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza delle zone nelle quali sono avvenute le aggressioni, tra cui quella all’attore Davide Iacopini.

Banda della minicar, individuati i due responsabili delle aggressioni: si tratta di due minorenni

E’ arrivata la svolta nelle indagini sulla cosiddetta “banda della minicar” che nelle ultime settimane ha aggredito almeno 6 persone tra Monteverde, Testaccio e Trastevere a Roma, tra cui anche l’attore Davide Iacopini. I due aggressori sono stati infatti individuati, si tratta di due minorenni, di 16 e di 17 anni.

I due minorenni sono stati indentificati in particolare grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere. Secondo quando si apprende, il proprietario della minicar sarebbe il 16enne, residente a Monteverde, mentre il passeggero, 17 anni, è di Testaccio e avrebbe ammesso di aver colpito sia l’attore che le altre vittime. La minicar sarebbe stata rintracciata dai carabinieri durante un controllo a Testaccio ed è stata sequestrata.

Banda della minicar: chi sono i due responsabili delle aggressione

Nella notte sarebbe dunque stata sequestrata da Carabinieri la minicar corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell’attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due responsabili sarebbero dunque due minorenni di 16 e 17 anni, e non sono i figli dell’avvocato che aveva denunciato nei giorni scorsi il furto di una minicar uguale a quella che era stata descritta dalla vittime dell’aggressione. Secondo quanto si legge su Il Messaggero, uno dei due aggressori sarebbe figlio di un poliziotto, mentre l’altro avrebbe dei precedenti di polizia. Sempre secondo quanto riporta Il Messaggero: “Il gioco folle, finito quasi con l’omicidio del volto di Suburra, era stato organizzato perché uno dei due indagati festeggiava il compleanno.”