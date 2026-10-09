La banda della minicar nera torna al centro delle indagini a Roma: un uomo di 67 anni denuncia di essere stato colpito con un tubo di plastica a Monteverde. Sono sei gli episodi al vaglio degli inquirenti, mentre restano gravi le condizioni di Davide Iacopini.

Il caso della banda che ha colpito Davide Iacopini a Monteverde, a Roma, si arricchisce di una nuova denuncia. Un uomo di 67 anni ha raccontato di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica da una persona a bordo di una minicar nera, mentre camminava in viale dei Quattro Venti la sera del 4 ottobre.

Salgono così a sei gli episodi al vaglio degli inquirenti, impegnati a identificare i due presunti responsabili attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’attore, ricoverato in terapia intensiva dopo un grave trauma cranico, resta in prognosi riservata.

Indagini sulla minicar elettrica: Iacopini resta in prognosi riservata

Le indagini proseguono per identificare le due persone che si trovavano a bordo del veicolo, che secondo le prime ipotesi potrebbero essere minorenni.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza tra Monteverde Vecchio e le aree limitrofe, compresa la zona di Testaccio, per ricostruire gli spostamenti della minicar.

Come riportato da Sky Tg24, alcuni testimoni avrebbero riferito che l’auto «non faceva rumore», circostanza che porta a ipotizzare che fosse alimentata elettricamente.

Al momento, tuttavia, non è stato definito un identikit attendibile dei presunti responsabili e non sono emerse conferme sull’eventuale collegamento delle aggressioni a una sfida diffusa sui social network.

Nel frattempo, restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo un delicato intervento neurochirurgico per un trauma cranico. Secondo il bollettino sanitario, il decorso postoperatorio procede regolarmente rispetto alla gravità iniziale, ma l’attore continua a essere sottoposto a monitoraggio e cure intensive, con prognosi ancora strettamente riservata.

Banda della minicar, i casi salgono a sei: la denuncia di un uomo colpito

Un nuovo episodio si aggiunge alle segnalazioni finite all’attenzione degli investigatori nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar nera nel quartiere Monteverde, a Roma. Questa mattina, come riportato da Repubblica, un uomo di 67 anni si è presentato dai carabinieri della stazione di Monteverde Nuovo per denunciare quanto gli sarebbe accaduto la sera del 4 ottobre in viale dei Quattro Venti, nei pressi della sua abitazione. Stando al suo racconto, mentre camminava è stato avvicinato da una piccola auto scura con due persone a bordo.

A quel punto, il passeggero lo avrebbe colpito al fianco utilizzando un tubo di plastica. L’uomo non ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ma ha deciso di formalizzare la denuncia nei giorni successivi. La sua testimonianza si aggiunge agli altri cinque episodi già presi in esame dagli inquirenti, tra cui quello che ha coinvolto l’attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito mentre si trovava su un monopattino in via Barrili.