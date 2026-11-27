A oltre 43 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il caso potrebbe essere vicino a una nuova svolta: il Ris dei Carabinieri avrebbe identificato in un ex agente del Sisde, la voce di uno dei telefonisti anonimi che contattarono la famiglia nei giorni successivi alla sparizione. La rivelazione, anticipata da Chi l’ha visto?, riaccende i riflettori sui possibili legami con i servizi segreti, ma resta in attesa di conferme ufficiali da parte della Procura di Roma.

Emanuela Orlandi, la rivelazione di Chi l’ha visto: il telefonista anonimo sarebbe un ex agente del Sisde

Secondo quanto anticipato sui social dalla trasmissione Chi l’ha visto?, il Ris dei Carabinieri di Roma avrebbe identificato la voce in Claudio Martufi, ex agente del Sisde, il servizio segreto civile italiano attivo all’epoca dei fatti.

La notizia, al momento, non ha ricevuto conferme ufficiali da parte della Procura di Roma né da fonti investigative.

L’audiocassetta contenente la registrazione sarebbe stata recuperata durante una perquisizione nell’abitazione romana di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, morto da oltre dieci anni. Nel 2004, durante gli accertamenti nelle proprietà dell’uomo tra Roma e Rieti, gli investigatori avrebbero trovato diverse cassette, una delle quali conteneva proprio l’audio successivamente esaminato dai militari del Ris.

Due giorni prima dell’anticipazione televisiva, l’Arma aveva già comunicato di aver consegnato agli inquirenti «significativi elementi convergenti» sul profilo di uno dei presunti telefonisti, descritto come «un soggetto mai emerso prima».

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Claudio Martufi, l’audizione segreta e la reazione di Pietro Orlandi: nuovi interrogativi sul caso

Claudio Martufi, oggi settantenne e originario di Latina, prestava servizio nel raggruppamento romano del Sisde nei primi anni Ottanta. Sarebbe stato tra i primi funzionari a raggiungere l’abitazione degli Orlandi dopo la scomparsa della ragazza, insieme a Giulio Gangi, allora giovane collaboratore dei servizi. Il suo nome era già comparso nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Nel dicembre dello scorso anno era stato ascoltato a Palazzo San Macuto, ma aveva ottenuto che la sua testimonianza si svolgesse in forma riservata.

Sulla possibile identificazione del telefonista è intervenuto anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che a Chi l’ha visto? ha dichiarato: «Io non ho idea di chi sia questa persona». Ha poi precisato: «Io personalmente non ricordo di aver parlato con lui perché noi il contatto stretto l’avevamo con un altro funzionario dei servizi e con un carabiniere». Rispetto alla possibile svolta investigativa, ha aggiunto: «Se fosse confermato cambia un po’ tutto questa storia», ricordando le parole del padre: «Quando mio padre diceva sempre che dietro questa vicenda c’è un’oscura ragion di Stato, comincio a pensare che veramente avesse ragione».

Più prudente la posizione della famiglia: l’avvocata Laura Sgrò, legale degli Orlandi, ha dichiarato all’ANSA: «Lo apprendiamo da fonti giornalistiche, aspettiamo di averne conferme e di capire quali siano i passaggi che ha fatto la procura per arrivare all’identificazione». Ha poi aggiunto: «Ci spiace, tuttavia, di apprendere informazioni così delicate in questa maniera, anche nell’interesse delle persone eventualmente identificate».

Nel frattempo, arrivano nuove richieste anche sul caso Mirella Gregori: la sorella Maria Antonietta ha sollecitato una perizia fonica per confrontare la voce dell’«Americano» con quella di John, assistente dell’avvocato Gennaro Egidio. Ha inoltre chiesto di approfondire la pista del bar Italia, in via Nomentana, dove Mirella sarebbe stata vista per l’ultima volta, e di effettuare un sopralluogo a Villa Torlonia, luogo che, secondo alcuni amici, la ragazza avrebbe frequentato la sera della scomparsa. La Procura di Roma, intanto, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle rivelazioni della trasmissione televisiva.

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