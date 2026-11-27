L'attacco con droni in Kuwait è costato la vita a due tecnici italiani di Rheinmetall: Teheran nega ogni coinvolgimento, esclude operazioni militari nella regione e respinge le accuse.

Due tecnici italiani sono morti nell’attacco con droni che ha colpito una struttura militare in Kuwait, ma l’Iran respinge ogni responsabilità e nega di aver condotto operazioni offensive nella regione. Teheran punta il dito contro Israele e Stati Uniti, mentre prosegue il confronto diplomatico per fare chiarezza sull’accaduto e individuare i responsabili.

Il confronto diplomatico tra Tajani e Teheran: proposta un’indagine congiunta

La vicenda ha aperto un nuovo fronte diplomatico tra Roma e Teheran. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva annunciato l’intenzione di presentare una protesta formale all’ambasciata iraniana, sottolineando la necessità di chiarire la dinamica dell’attacco e le responsabilità.

«Vedremo che drone era, probabilmente iraniano», aveva dichiarato, precisando che l’Italia avrebbe contestato quanto accaduto anche perché tra le persone coinvolte c’erano lavoratori italiani estranei al conflitto. In serata Tajani ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi, che ha nuovamente escluso un coinvolgimento diretto del proprio Paese.

Il ministro iraniano ha tuttavia espresso cordoglio per le vittime e manifestato la disponibilità di Teheran a partecipare a una commissione d’inchiesta congiunta con il Kuwait. Secondo quanto riferito da Tajani, i primi accertamenti indicherebbero che il drone impiegato sia di fabbricazione iraniana, ma non sarebbe ancora escluso il coinvolgimento di milizie alleate di Teheran, come gli Houthi o i gruppi armati attivi in Iraq, che dispongono di questo tipo di velivoli.

L’attacco si inserisce in un quadro di crescente instabilità nel Golfo Persico, dove le strutture militari dei Paesi che ospitano contingenti statunitensi sono diventate obiettivi sensibili dopo l’escalation avviata da Washington lo scorso marzo. Il 17 novembre, inoltre, l’esercito kuwaitiano aveva già dichiarato di aver respinto un raid contro la base aerea di Ali al-Salem, rivendicato dall’Iran. Proprio da questa installazione operava il contingente italiano di oltre 200 militari, trasferito preventivamente nei mesi precedenti su disposizione del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Alla notizia della morte dei due tecnici sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio, a partire da quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle forze politiche italiane. Anche il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha espresso solidarietà all’Italia, condannando le azioni iraniane nella regione. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre a manifestare vicinanza alle famiglie, ha chiesto di aumentare la pressione su Teheran affinché interrompa gli attacchi contro i Paesi vicini e i partner europei nel Golfo, ricordando che la sicurezza dell’area riguarda l’intera comunità internazionale.

Italiani uccisi in Kuwait, scontro tra Roma e Teheran: l’Iran nega le accuse

Le forze armate iraniane respingono ogni responsabilità nell’attacco con droni avvenuto in Kuwait, nel quale hanno perso la vita due tecnici italiani e altre due persone sono rimaste ferite. A prendere posizione è stato il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate della Repubblica islamica, che ha definito le accuse «categoricamente e assolutamente infondate». Come riportato dall’agenzia Fars, il generale ha dichiarato che Teheran non ha condotto «nessuna operazione militare o offensiva» nella regione. Shekarchi ha inoltre ipotizzato che dietro le accuse possano esserci manovre di Israele e Stati Uniti, facendo riferimento alle presunte operazioni sotto falsa bandiera (false flag) che, a suo dire, verrebbero utilizzate per nascondere le reali responsabilità e alimentare le tensioni in Medio Oriente.

La presa di posizione iraniana arriva dopo la morte di Antonio Saccoccio, 65 anni, originario di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. I due lavoravano per Rheinmetall Italia e si trovavano in Kuwait per effettuare interventi di manutenzione sulle antenne di rilevamento del sistema antiaereo Skyguard, in dotazione alle forze armate locali. Secondo la ricostruzione delle autorità kuwaitiane, la contraerea aveva individuato alcuni «droni ostili» nello spazio aereo nazionale. L’esplosione e la successiva caduta di schegge hanno provocato il decesso dei due connazionali e il ferimento di un cittadino kuwaitiano e di uno pakistano. Il Kuwait ha condannato duramente l’accaduto, definendolo un’aggressione alla propria sovranità e una violazione del diritto internazionale, riservandosi di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il territorio e le infrastrutture strategiche.