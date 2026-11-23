Non molto tempo fa Tatyana Kim, fondatrice di Wildberries e la donna più ricca della Russia, parlava con entusiasmo della crescita costante della sua azienda. In un’intervista descrisse il proprio lavoro con le parole “fills me with such immense energy and happiness.” Quelle dichiarazioni risalgono a poco prima di una importante conferenza economica russa, tenutasi a giugno.

Negli ultimi giorni la situazione è cambiata in modo netto. Dopo essere stata colpita dalle sanzioni dell’Unione europea, Kim ha lasciato la guida della società che aveva contribuito a costruire, scuotendo i vertici del più grande marketplace online russo. Il passo chiude una caduta rapida per una figura che fino a poco tempo fa occupava il vertice del mondo imprenditoriale russo.

Dalla cattedra alla guida di Wildberries

Kim, 51 anni, è nata a Grozny, capitale della repubblica del Caucaso settentrionale della Cecenia, nel 1975, in una famiglia di origine coreana. Il padre era ingegnere e la madre insegnante. Da giovane la famiglia si trasferì a Mosca. Prima di dedicarsi al business, Kim lavorò come insegnante.

Nel 2004 fondò Wildberries insieme all’allora marito, Vladislav Bakalchuk, con l’obiettivo di portare la comodità dello shopping direttamente nelle case delle persone. Nell’intervista citata dal notiziario RBC Kim spiegò: “The idea was born out of my own need and has proven useful to hundreds of thousands of women in the same situation,” affermando che l’idea era nata dai suoi stessi bisogni. Nella metà degli anni Dieci Wildberries era diventata la principale piattaforma di acquisti online della Russia, in competizione con Ozon, e una delle aziende più preziose del settore nel Paese.

Il modello ricorda quello di Amazon: i clienti scelgono tra prodotti di bellezza, articoli per la casa, abbigliamento, libri e giocattoli, mentre i venditori pubblicano le proprie merci nei loro “negozi” digitali. Negli ultimi anni il gruppo si è esteso ai servizi di viaggio, al digital banking e ai social media. Alcune attività sono arrivate anche in Francia, Italia e Spagna, ma dopo l’invasione dell’Ucraina le operazioni europee si sono interrotte. Secondo le stime, nel 2024 il fatturato era di circa 9 miliardi di dollari, mentre per l’anno successivo si parla di un valore che potrebbe arrivare a 15 miliardi, cifra non confermata ufficialmente.

Lo scontro con Bakalchuk nel 2024

Nel 2024 la storia dell’azienda è stata segnata da una frattura pubblica tra Kim e Bakalchuk, con un disaccordo sulla divisione della proprietà di Wildberries. La vicenda culminò in una sparatoria nella sede della società. Bakalchuk, accompagnato da due uomini che lui stesso definì “colleagues”, sostenne di essere venuto per parlare della costruzione di nuovi magazzini. Durante il confronto i suoi uomini finirono in una colluttazione con le guardie di sicurezza: due persone morirono e altre sette rimasero ferite.

Anche il leader ceceno Ramzan Kadyrov intervenne nella disputa, dichiarando una “blood feud” contro due parlamentari che, secondo lui, cercavano di danneggiare Bakalchuk sostenendo una fusione di Wildberries con il gruppo pubblicitario all’aperto Russ. Kim diffuse un video in lacrime per spiegare la propria confusione davanti a quanto accaduto. “Vladislav, what are you doing?” disse, aggiungendo: “How will you look into the eyes of your parents and our children?”. In quel periodo tornò a usare il cognome da nubile. Kim uscì comunque vincitrice dallo scontro, ma l’episodio segnò l’inizio di una serie di difficoltà.

Guerra, magazzini e sanzioni

Nel corso di quest’anno Wildberries ha subito la pressione della guerra in Ucraina. Kiev ha colpito i magazzini dell’azienda a partire dall’estate, nell’ambito di una campagna per interrompere le linee di approvvigionamento di beni a duplice uso, componenti che possono servire alla produzione di armi, in particolare droni. Secondo Kiev, Wildberries contribuiva a distribuirli. Kim e il Cremlino hanno negato che l’azienda sia coinvolta nell’invasione.

Gli effetti sono stati pesanti: sono morti lavoratori dei magazzini, i venditori hanno perso merci per centinaia di migliaia di rubli e oltre un quinto della superficie totale dei magazzini è stata distrutta. Una fonte del settore ha dichiarato al media indipendente The Bell che, a causa degli attacchi, Wildberries probabilmente resterà in perdita per anni. Kim ha comunicato ai venditori che l’azienda non era obbligata a risarcire i danni, ma che avrebbe offerto un aiuto economico per coprire parte delle perdite.

Il 16 novembre l’Unione europea ha inserito Kim nella propria lista di persone sanzionate, sostenendo che la donna avesse sostenuto il governo e i militari russi, traendone vantaggio, nel suo ruolo di guida di Wildberries. Le sanzioni prevedono il congelamento dei beni nella giurisdizione Ue, il divieto di ingresso e di transito nel territorio degli Stati membri e limiti alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche. Kim si è dimessa subito dopo, e Alexei Kulikov è stato nominato amministratore delegato. Il registro russo delle persone giuridiche indica il cambio ai vertici, notizia diffusa il 21 novembre.

L’azienda ha dichiarato che le sanzioni non avranno effetti sulla sua attività, perché non possiede beni nell’Unione europea e non vi opera. Kim continuerà a occuparsi dello sviluppo strategico del gruppo RWB, nato dalla fusione con Russ nel 2024. Non è stato reso pubblico alcun legame diretto tra le sanzioni e la decisione sulla guida dell’azienda.