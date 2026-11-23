Un uomo di 46 anni, cittadino cubano, è accusato di aver accoltellato la convivente nella serata di domenica 22 novembre a Santa Sofia, nella provincia di Forlì. Secondo la prima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta nella prima periferia del paese. I carabinieri di Meldola hanno arrestato l’uomo nella notte.

L’uomo deve rispondere di tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi.

La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Dalla lite in casa all’aggressione in strada

La lite sarebbe cominciata in casa. La donna è poi uscita in strada, inseguita dal 46enne, e la violenza sarebbe proseguita nella strada adiacente, vicino a un’abitazione dove la donna aveva cercato riparo.

Qui l’uomo l’avrebbe raggiunta e colpita più volte con un coltello da cucina di grosse dimensioni.

Alcuni vicini hanno soccorso la donna. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Santa Sofia e Meldola. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’arma è stata recuperata e sequestrata.

Arresto e custodia in carcere

Il 46enne è stato bloccato subito dopo i fatti e dichiarato in arresto. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.