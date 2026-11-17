Nel tribunale di Napoli è proseguito il processo per l’omicidio volontario pluriaggravato di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola. L’udienza è iniziata con un leggero ritardo, perché l’imputato Alessio Tucci, reo confesso e incluso tra i testimoni, è arrivato con mezz’ora di ritardo a causa del traffico.

Imponenti le misure di sicurezza disposte da carabinieri e polizia per impedire contatti tra le due famiglie, già coinvolte in scambi di accuse e minacce.

I familiari di Martina hanno seguito il processo nell’aula 116, mentre i parenti di Tucci si trovavano in una sala soprastante. Tucci, vestito di nero e con lo sguardo basso, è stato coperto da un paravento, mentre la madre della vittima, Enza Cossentino, si è seduta vicino alla cella.

La ricostruzione di Tucci davanti al pubblico ministero

Rispondendo alle domande del pm di Napoli Nord Alberto Della Valle, Tucci ha descritto la scena in cui ha colpito la ragazza: stavano insieme in un casolare abbandonato quando è arrivato un messaggio WhatsApp da un altro ragazzo. Dopo aver chiesto spiegazioni, e ricevuto una risposta negativa, ha detto di aver perso il controllo.

Il magistrato ha letto in aula una chat in cui l’imputato minacciava lo stesso giovane, con riferimenti a coltelli.

Durante il tragitto verso il casolare, Martina ha ricevuto diverse chiamate dalla madre, che lei non rispondeva. Tucci ha raccontato che lo faceva spesso, anche con lui.

Le risposte al legale di parte civile e alla difesa

Rispondendo all’avvocato di parte civile Emilio Malaspina, Tucci ha affermato di aver avuto un mostro dentro di sé e di ricordare solo in parte l’ultimo colpo, inferto mentre la ragazza era a terra. Al difensore Mario Mangazzo ha spiegato di aver nascosto il corpo dopo averla abbracciata e chiamata per nome senza ricevere risposta. Ha detto che la coppia si era fidanzata nel maggio 2023, quando lui aveva 16 anni e lei 12.

Durante l’udienza, i genitori di Martina, Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, hanno lasciato più volte l’aula. Al termine, rivolti all’imputato, hanno gridato parole di accusa. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando dovrebbero essere ascoltati la criminologa Roberta Bruzzone e il padre della vittima.