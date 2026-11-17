Roma, 17 nov. (askanews) – Parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo papale di ritorno dal viaggio di 12 giorni in America latina, Papa Leone ha voluto sottolineare che il suo messaggio “non era politico” e che, durante i colloqui con il presidente argentino Javier Milei, ha auspicato un’economia più inclusiva e maggiori tutele per le persone vulnerabili.

Osservazioni interpretate da molti come una critica al presidente ultraliberista, autore di drastici tagli alla spesa pubblica. “Il messaggio che voglio portare non è politico. E sebbene in alcuni Paesi c’è chi prova a spingermi a destra o a sinistra – che io critichi o non critichi – io parlo della Magnifica Humanitas. È di questo che ho parlato con il presidente Milei: del rispetto dell’essere umano, incoraggiando una maggiore attenzione, soprattutto, verso i soggetti più vulnerabili della società argentina”, ha sottolineato il papa.

“Abbiamo parlato di temi di economia, di alcune delle difficoltà che il Paese sta ancora attraversando, della situazione al momento del suo insediamento – ha aggiunto – ma soprattutto c’è stata, diciamo, una sintonia sul valore della vita, sul valore dell’essere umano in ogni sua fase. Pertanto, dobbiamo capire come collaborare su questo”.