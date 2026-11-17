Milano, 17 nov. (askanews) – “Ho letto la lettera di La Russa, mi sembra la classica situazione in cui la toppa è peggio del buco. Ha detto delle cose gravissime. Io credo che il nostro Paese possa vivere solo in democrazia, ed evocare dittature – e non dittature passeggere ma di 21 anni – come atti democratici, è gravissimo”.

Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, commentando la lettera con cui Ignazio La Russa è tornato sulle sue parole in Consiglio comunale di venerdì scorso.”L’anno prossimo si va a votare, penso che queste non sono inciampi ma dichiarazioni di principio, contrarie ai principi democratici, facciano riflettere gli italiani.

Io lo spero per la mia parte politica, vedremo quello che succederà”, ha aggiunto Sala.