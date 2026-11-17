Belgrado, 17 nov. (askanews) – Centinaia di persone si sono radunate davanti al Parlamento di Belgrado per salutare e applaudure i nuovi deputati della Lista degli Studenti al loro arrivo prima del debutto all’Assemblea Nazionale serba.Il movimento guidato dai giovani ha ottenuto una storica vittoria alle elezioni anticipate dello scorso 25 ottobre, mettendo fine a 14 anni di potere del leader nazionalista Aleksandar Vucic.Durante la sessione inaugurale del Parlamento, i neo deputati prestano giuramento.

Sono quasi tutti novizi della politica, vengono principalmente dal mondo accademico e si sono impegnati a riformare le istituzioni del Paese.La Lista degli Studenti ha ottenuto la maggioranza assoluta con il 53% dei voti e 140 seggi su 250. Il partito progressista serbo (SNS, destra) dell’ex presidente Vucic ha ottenuto 103 seggi con il 39% dei voti.

I restanti sette seggi sono stati suddivisi tra diversi partiti che rappresentano le minoranze etniche.