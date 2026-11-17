Roma, 17 nov. (askanews) – Papa Leone XIV vorrebbe vedere “meno polemiche, meno guerre, meno divisioni” dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo che lo riportava in Italia al termine di un viaggio in Uruguay, Argentina e Perù, ha detto:”Vorrei vedere più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerre, meno divisioni.

So che è anche questo è un sogno, ma so che è possibile e allora vedremo”, ha affermato.Rispetto al suo essere cittadino americano ma anche peruviano, Prevost ha spiegato:”Per molti versi, sono un gringo, un nordamericano . Prima del conclave, su uno dei giornali è apparso un articolo che diceva: ‘il meno americano degli americani è Prevost’.

Credo che, tra le altre cose, quando parlo di questioni generali, io sia diretto: chiamo le cose con il loro nome. Parlare apertamente della mia salute, dire semplicemente ‘ecco cosa sto passando’, non è un atteggiamento tipico in molti paesi o culture. Negli Stati Uniti è un po’ più comune”, ha spiegato.”La mia profonda fede nella democrazia e nella partecipazione democratica è anch’essa parte della mia identità americana.

Il mio modo di vivere la fede è stato, naturalmente, profondamente influenzato, direi addirittura trasformato, in Perù. Tuttavia, sono cresciuto negli Stati Uniti all’interno di una famiglia, certamente multiculturale, in cui però la fede veniva vissuta. Ritengo, dunque, che molto derivi anche da questa eredità. Sono stato formato, in parte, proprio da quella cultura”, ha sottolineato ancora.