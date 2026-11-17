Menlo Park, 17 nov. (askanews) – OpenAI arriverà in Borsa, ma Sam Altman non indica una data e mette in guardia dai rischi di una quotazione in una fase delicata per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’amministratore delegato della società che ha creato ChatGPT ne ha parlato durante una conferenza a Menlo Park, in California, mentre la concorrente Anthropic si prepara a debuttare al Nasdaq il 19 novembre.Altman aveva già escluso una quotazione di OpenAI nel 2026.

Ora conferma l’intenzione di aprire il capitale al mercato azionario, riconoscendo però che restare una società privata offre maggiore libertà nelle decisioni, soprattutto su questioni come la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale.Il confronto con Anthropic, che sviluppa il chatbot Claude, è inevitabile. Ma Altman respinge l’idea che arrivare dopo la rivale possa penalizzare OpenAI nella raccolta di capitali.

A suo giudizio, la domanda degli investitori per le aziende dell’intelligenza artificiale è ancora molto superiore alle opportunità disponibili.”Voglio portare OpenAi in Borsa? Prima o poi lo faremo – dice Altman – Credo che essere una società quotata comporti degli svantaggi concreti. È un momento molto instabile per il nostro settore, con decisioni cruciali da prendere sulla sicurezza e su come la società interagirà con questa tecnologia.

E ci sono senz’altro cose più facili da gestire quando si è una società privata. D’altra parte, credo che a voler investire non siano soltanto gli investitori che hanno accesso ai mercati privati. Anche un pubblico molto più ampio vorrebbe poter investire, e penso che, in linea di principio, sia una buona cosa”.”Anthropic arriverà in Borsa prima di voi, questo è chiaro. Quando vi quoterete, ci sarà ancora abbastanza domanda da parte degli investitori? – chiede il giornalista – Rischiate di diventare la Lyft rispetto alla loro Uber? È una cosa che la preoccupa?”.”No, non mi preoccupa – replica Altman – Capisco che dobbiate scrivere qualcosa ogni giorno e che ci debba sempre essere una rivalità, un vincitore e uno sconfitto. Ma guardando alla tendenza generale e al valore che si sta creando, non temo affatto che possa mancare una domanda enorme. Anzi, per certi versi, negli ultimi anni c’è stata fin troppa domanda da parte degli investitori e un’offerta insufficiente. Credo che continueremo a creare, noi e tutto il settore, un valore straordinario”.