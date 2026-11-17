Cisgiordania, 17 nov. (askanews) – Una cucina comunitaria che prepara pasti per centinaia di famiglie, tende improvvisate per affrontare l’inverno e migliaia di palestinesi che non sanno se potranno tornare nelle proprie case. A Tulkarem, nel nord della Cisgiordania occupata, gli sfollati guardano con scetticismo alla possibilità di un cambiamento dopo le elezioni israeliane del 27 ottobre.Le operazioni militari avviate da Israele all’inizio del 2025 per colpire i gruppi armati palestinesi hanno provocato, secondo le Nazioni Unite, lo sfollamento di circa 12.100 persone dal campo profughi di Tulkarem.

Molte abitazioni sono state demolite o danneggiate e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che gli abitanti non potranno rientrare.Ora l’ex capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo, dopo che la coalizione di Netanyahu ha perso la maggioranza parlamentare. Ma tra gli sfollati prevale la sfiducia.

Alcuni vivono in sistemazioni di fortuna, mentre una rete di volontari distribuisce ogni giorno circa 1.200 pasti a 400 famiglie. Per molti, la prospettiva di un ritorno richiama la storia delle generazioni palestinesi costrette a lasciare le proprie case nel 1948 e nel 1967.”Vengo dal campo di Tulkarem – racconta una volontaria – dove la mia casa è stata demolita.

Da quando ho lasciato il campo ho deciso di fare volontariato nella cucina comunitaria, perché non si può comprendere fino in fondo la sofferenza finché non la si prova sulla propria pelle. Dobbiamo restare uniti e aiutarci a vicenda. Prepariamo circa 1.200 pasti al giorno, destinati a circa 400 famiglie. È un risultato importante per la nostra cucina””Siamo circa sei persone e la notte facciamo fatica a dormir – dice uno sfollato dal campo di Tulkarem – Il freddo è terribile, sembra di stare dentro un frigorifero. L’umidità e la rugiada penetrano nei nostri corpi e nei letti. Durante la notte devo svegliarmi continuamente per controllare mia madre e i bambini. Non posso nemmeno accendere un fuoco perché ci soffoca. Ho un figlio che soffre d’asma e anche mia madre è asmatica, senza contare gli altri bambini piccoli. Grazie a Dio, la situazione è davvero difficile”.”Un nemico che ci tratta con tanta violenza ed estremismo rende il ritorno qualcosa di irraggiungibile – osserva un altro sfollato – La speranza è molto debole. Se avessero voluto farci tornare, sarebbero tornati i nostri nonni e i nostri genitori, sfollati nel 1948 e nel 1967. Oggi veniamo cacciati dai nostri campi. Se gli sfollati del ’48 e del ’67 non sono mai tornati, come possiamo credere che per noi sarà possibile?”.