Menlo Park, 17 nov. (askanews) – Sam Altman riconosce a Jensen Huang un ruolo decisivo nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, ma è convinto che il settore continuerà a crescere anche senza di lui alla guida di Nvidia. Intervenendo a una conferenza a Menlo Park, in California, l’amministratore delegato di OpenAI ha espresso grande stima e gratitudine per il fondatore del colosso dei semiconduttori, evitando però di pronunciarsi a favore del suo ritorno.Huang ha lasciato la guida di Nvidia nel pieno di uno scandalo legato ai suoi rapporti con Megaspeed, società al centro di un’indagine negli Stati Uniti per il sospetto di aver favorito il trasferimento di tecnologie avanzate verso la Cina, aggirando le restrizioni americane.

L’azienda ha affidato temporaneamente la guida alla direttrice finanziaria Colette Kress, mentre nella Silicon Valley si moltiplicano gli appelli per il reintegro del fondatore.Altman, che nel 2023 era stato a sua volta allontanato dalla guida di OpenAI prima di essere reintegrato, dice di comprendere personalmente la situazione di Huang. Ricorda che Nvidia aveva scommesso su OpenAI quando l’azienda era ancora agli inizi.

Quanto alle conseguenze della sua uscita, osserva che la domanda di intelligenza artificiale e i ricavi del settore continuano a crescere rapidamente.”Non credo di conoscere abbastanza la situazione per rispondere a questa domanda. Jensen è da molto tempo un mio eroe – afferma Altman – Anche gli eroi hanno dei difetti. Sono grato per l’azienda che ha costruito.

Provo una forte empatia personale per chi si trova in una situazione del genere. Ricordo bene cosa si prova, anche se sembra passato un secolo. Ma è difficile immaginare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale senza Jensen e l’azienda che ha costruito. Lui ha scommesso su di noi fin dall’inizio e noi abbiamo scommesso su di lui. Gli sono immensamente grato per questo”.”Nvidia è un colosso – prosegue – Credo che le persone continuino ad avere molta fiducia nelle garanzie che offre. Ma sì, Jensen e Nvidia sono chiaramente legati in modo molto stretto. Credo che la sua ambizione e le dimensioni raggiunte dall’azienda siano state molto importanti per il settore”, “Guardate, a questo punto credo che la domanda sia talmente forte, che sia così evidente che l’intelligenza artificiale è una realtà e che le persone vogliono utilizzarla, e che ricavi e domanda stiano crescendo così rapidamente, che il settore continuerà ad andare bene. Ma, ripeto, credo che Jensen abbia avuto un ruolo davvero speciale e prezioso, dando un’enorme spinta allo sviluppo del settore con la sua grande ambizione”, conclude Altman.