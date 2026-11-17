Milano, 17 nov. (askanews) – Manca ormai pochissimo all’uscita di Gta VI, il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games che i gamer aspettano da 13 anni, da quel 2013 in cui Gta V polverizzò i record di vendite nelle prime 24 ore, per poi continuare a macinare profitti con le generazioni a venire, con oltre 235 milioni di copie vendute.Numeri che Gta VI si appresta a superare: le copie comprate in preordine, secondo SensorTower, sono quasi 15 milioni, tutti utenti che hanno potuto già scaricare i 212 giga del gioco, per evitare l’affollamento nel giorno dell’uscita, il 19 novembre, ed essere pronti a entrare in azione alla mezzanotte.Secondo le proiezioni, queste cifre sommate alle copie vendute al momento del lancio, permetteranno di far guadagnare all’azienda ben oltre il miliardo di dollari nelle prime 24 ore.

“Il più grande evento nel mondo dell’intrattenimento quest’anno non è un film”, titola la Cnn.”Non esiste nessun’altra proprietà intellettuale, nessun altro franchise, nessun concerto o uscita cinematografica che abbia mai generato una tale quantità di capitale – concorda Joost van Dreunen, professore di economia dei videogame – È, a tutti gli effetti, un caso eccezionale nel panorama dell’intrattenimento”.Il nuovo Gta è ambientato nell’immaginario stato di Leonida, ispirato alla Florida, nella città di Vice City, Miami.

I protagonisti sono per la prima volta un uomo e una donna, Jason e Lucia.