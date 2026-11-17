Roma, 17 nov. (askanews) – Azione di Greenpeace a Roma contro il ddl Caccia. Le attiviste e gli attivisti di Greenpeace Italia hanno calato dalla terrazza del Pincio, in piazza del Popolo, un grande striscione con il messaggio “La Natura non è un bersaglio – Stop DDL Caccia”, accompagnato dall’immagine di un cerbiatto nel mirino: un appello diretto a governo e parlamentari per fermare il disegno di legge prima del voto definitivo alla Camera, previsto il 27 novembre, dopo un primo via libera del Senato.

Se approvato, denuncia Greenpeace, il provvedimento stravolgerà la normativa vigente, ampliando sia le aree accessibili ai cacciatori sia l’elenco delle specie cacciabili.”È un decreto che rischia di portare indietro di 30 anni il nostro Paese. Gli animali sono un patrimonio comune e vengono consegnati nelle mani di pochi, i cacciatori”, spiega Alessandro Giannì, relazioni istituzionali e scientifiche.Secondo Greenpeace il disegno di legge “va nella direzione opposta rispetto agli impegni internazionali assunti dall’Italia per proteggere il 30% del territorio e della biodiversità entro il 2030”.Nel dettaglio, “la riforma estende i calendari venatori anche ai delicati periodi di migrazione e riproduzione, amplia i piani di abbattimento anche nelle aree protette e porta da 7 a 47 le specie catturabili e utilizzabili come richiami vivi, arrivando persino a introdurre multe fino a 900 euro per chi protesta durante gli abbattimenti di controllo della fauna”.