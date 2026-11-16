Nella tarda serata di domenica un uomo è stato trovato senza vita nelle campagne di Busto Garolfo, nel Milanese. Il corpo presentava una ferita compatibile con un colpo d’arma da fuoco ed è stato rinvenuto nella zona delle cave.
Il ritrovamento nella zona delle cave
L’area dove è avvenuto il fatto è nota alle forze dell’ordine per la presenza di attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli investigatori considerano la pista di un regolamento di conti tra gruppi criminali che si contendono il controllo del traffico di droga in zona, anche se si tratta, per ora, di un’ipotesi ancora da verificare.
Le indagini dei carabinieri
Le verifiche sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Legnano (Milano), coordinati dal pubblico ministero Massimo De Filippo della Procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese.
Gli accertamenti mirano a identificare con certezza la vittima, ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile o i responsabili.