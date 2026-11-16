Nel pomeriggio di una domenica fredda, il Pontefice Leone XIV ha attraversato le strade di Cusco, la storica ex capitale del Tahuantinsuyo, per recitare l’Angelus davanti a migliaia di fedeli. Il pubblico, vestito di abiti tradizionali andini, si è raccolto nella piazza antistante la Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, pronta a ricevere le parole del leader spirituale su temi che spaziano dalla solidarietà alla sofferenza umana.

Il punto focale dell’itinerario è stato il Parco archeologico nazionale di Saqsaywaman, un complesso incaico che domina la collina a nord della città. Costruito tra il 1438 e il 1500 sotto il regno di Pachacútec, il nome Saqsaywaman significa letteralmente “falco soddisfatto”. Il sito, conosciuto anche per la sua imponente fortezza di pietre enormi, è considerato uno dei luoghi più sacri del patrimonio inca, meta di pellegrinaggi, processioni e feste popolari.

Il messaggio del Papa sulla fratellanza a Saqsaywaman

Davanti a circa diecimila persone, mentre una pioggia leggera imperversava, Leone XIV ha ribadito che la fede non separa, ma unisce. Il Pontefice ha sottolineato come, in un’epoca segnata da divisioni, ferite e diffidenze, le tradizioni religiose possano servire da ponte di riconciliazione. Il discorso ha ripreso l’importanza della pietà popolare, una forma di devozione che si esprime attraverso processioni, pellegrinaggi, danze e canti, e che permette a persone di diverse opinioni di camminare insieme verso un obiettivo comune.

La pietà popolare come scuola di fraternità

Il Papa ha definito le celebrazioni religiose “non solo manifestazioni culturali, ma veri laboratori di fraternità e carità”. Ha invitato i giovani a partecipare attivamente, non soltanto per conservare le tradizioni, ma per rinnovarle in modo vivo. Le feste, secondo Leone XIV, devono diventare spazi in cui si prega, si lavora, ci si diverte e si cura chi è nel bisogno, così da trasformare la gioia in esperienza comune.

Incontri nella Cattedrale dell’Assunzione e il simbolo del Señor de los Temblores

Il secondo appuntamento è avvenuto nella Cattedrale dell’Assunzione, nel cuore della Plaza de Armas. Qui il Pontefice ha incontrato malati, anziani, sacerdoti e religiosi, pregando davanti al celebre crocifisso noto come Señor de los Temblores. La statua è venerata da secoli: la tradizione narra che, durante un violento terremoto nel 1650, la sua processione abbia fermato le scosse. Per rendere omaggio, il Papa ha donato un grande sudario da deporre sull’immagine, definendolo “una carezza papale per un popolo che soffre con dignità”.

Il richiamo alle persone malate e ai giovani

Nel momento dell’Angelus, Leone XIV ha rivolto parole specifiche a chi è afflitto da patologie. Ha denunciare la concezione dominante che “la malattia sminuisce il valore di una persona”, definendola una grande menzogna. Secondo il Pontefice, la sofferenza, vissuta con fede, diventa un cammino di crescita nell’amore e nella condivisione. Ha inoltre esortato i giovani a non temere di “donare la vita, consumarsi per Cristo”, affinché la loro energia possa diventare “segno visibile della misericordia di Dio”.

Il Papa ha affidato alla Vergine Maria, venerata a Cusco come Reina de Belén, una Rosa d’Oro, simbolo di protezione e speranza per la città. Il dono, consegnato sullo sfondo della fortezza di Saqsaywaman, ha rappresentato il desiderio papale di vedere la Chiesa locale avanzare sostenuta da una fede popolare viva, capace di superare ogni divisione e di trasformare le difficoltà in “forza spirituale” per l’intera comunità.