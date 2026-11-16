Zelensky: "Distrutto 55% capacità raffinazione petrolio russo". Lanciati 600 droni verso la regione di Mosca. Cina conferma trilaterale Xi-Trump-Putin

(Adnkronos) - Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. E' quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, come riporta Kyiv Independent, che ricorda come la dichiarazione del leader di Kiev arriva mentre i droni ucraini a lungo raggio ...

(Adnkronos) – Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. E’ quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, come riporta Kyiv Independent, che ricorda come la dichiarazione del leader di Kiev arriva mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi che alimentano le forze armate del Paese, e mentre gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine.

“Complessivamente, abbiamo già neutralizzato oltre il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa”, ha dichiarato Zelensky , citando un rapporto del generale Mykhailo Drapatyi.

“Questa è una risposta adeguata al rifiuto della Russia di allentare la tensione e ai suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche”, ha continuato.

Solo nell’ultima settimana, droni ucraini a lungo raggio hanno attaccato un importante impianto petrolifero nell’oblast’ di Samara, in Russia, una grande raffineria di petrolio nella città russa di Volgograd e la più grande raffineria di petrolio della Russia, situata a 2.500 chilometri dal confine con l’Ucraina, ricorda sempre Kyiv Independent.

Circa 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca nel corso della notte e della mattinata di lunedì. E’ quanto ha dichiarato il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin, aggiungendo che la maggior parte è stata intercettata e 191 sono stati “neutralizzati” mentre si avvicinavano a Mosca. Sobjanin aveva inizialmente indicato il lancio di circa un centinaio di droni verso la capitale, per poi fornire un bilancio aggiornato tramite Telegram.

“Dalle 17:00 del 15 novembre alle 08:00 del 16 novembre, circa 600 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata distrutta a grande distanza dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa”, ha precisato il sindaco, aggiungendo che 191 droni sono stati “neutralizzati” in prossimità di Mosca. Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali vittime o danni materiali.

La Cina ha intanto confermato che il presidente Xi Jinping e i presidenti statunitense e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, terranno il loro primo vertice trilaterale il 19 novembre nella città di Shenzhen, nel sud della Cina.

“Il 19 novembre, il presidente cinese Xi Jinping terrà un incontro tra i capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti, insieme al presidente russo Vladimir Putin e al presidente statunitense Donald Trump, a Shenzhen”, ha dichiarato il ministero degli Esteri in un breve comunicato cinese. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

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