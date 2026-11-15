Maltempo, allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico lunedì 16 novembre: 10 regioni a rischio

(Adnkronos) - Italia ancora nella morsa del maltempo dopo i rovesci che hanno caratterizzato il weekend. Anche per oggi, lunedì 16 novembre, sono attesi forti temporali. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta ﻿meteo gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per tem...

(Adnkronos) – Italia ancora nella morsa del maltempo dopo i rovesci che hanno caratterizzato il weekend. Anche per oggi, lunedì 16 novembre, sono attesi forti temporali. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta ﻿meteo gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali sui settori di alcune regioni, concentrate al Centro Sud.

Secondo quanto emerge dall’ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale della Protezione civile, per oggi è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico su Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Campania (Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) e Lazio (Bacini Costieri Sud).

Per quanto riguarda il rischio temporali, l’allerta meteo gialla è stata diramata per Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno), Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Molise (Alto Volturno – Medio Sangro), Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno).

Infine, per rischio idrogeologico su Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno), Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Campania (Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), Emilia Romagna (Montagna romagnola, Montagna bolognese), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord), Marche (Marc-1, Marc-3), Molise (Alto Volturno – Medio Sangro), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa), Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno).

Come sottolineano gli esperti de iLMeteo.it, anche oggi continuano gli impulsi instabili e a tratti perturbati che interesseranno maggiormente le regioni tirreniche centro meridionali e gli Appennini, in maniera piuttosto veloce e modesta il Nord. Torna un po’ di alta pressione a ridosso del fine settimana, ma anche la nebbia sulla Pianura Padana.

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