Inghilterra, due fratellini di 6 e 7 anni vivevano segregati in casa e conoscevano solo tre parole. La scoperta grazie a un fattorino.

A 6 e 7 anni riuscivano a malapena a camminare, non sapevano usare le posate e pronunciavano soltanto tre parole: “iPad“, “Fruitella” e “Maryland“, il nome di una marca di biscotti. È la drammatica storia di due fratellini scoperti in condizioni di grave abbandono in un appartamento alla periferia di Londra, in Inghilterra. I bambini vivevano praticamente isolati dal mondo, in mezzo alla sporcizia e agli escrementi.

La loro situazione è emersa grazie alla segnalazione di un fattorino, rimasto colpito dalle condizioni igieniche dell’abitazione dopo aver effettuato una consegna.

La vicenda è stata ricostruita in un rapporto pubblicato nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Hounslow. Nel documento vengono descritte le condizioni in cui i piccoli vivevano insieme alla madre e le mancanze che hanno permesso alla situazione di andare avanti per lungo tempo, nonostante diverse segnalazioni ai servizi sociali.

L’appartamento sporco e buio: cinque segnalazioni ignorate

Secondo quanto riportato nel documento, i due fratellini vivevano in un appartamento descritto come “sporco, buio, con le finestre sigillate con il nastro adesivo, senza luce solare e con disegni sui muri“. Gli investigatori sospettavano inoltre che i bambini venissero tenuti legati ai seggioloni o ai mobili per periodi molto lunghi.

La madre si era separata dal marito e, con il passare del tempo, aveva iniziato a isolarsi insieme ai figli. La situazione era stata segnalata più volte, ma senza che venissero presi provvedimenti efficaci. Prima della scoperta del caso, infatti, erano arrivate ben cinque segnalazioni ai servizi sociali. A chiedere aiuto erano stati alcuni vicini, il padre dei bambini e anche la zia.

Il rapporto evidenzia anche le difficoltà incontrate dai servizi sociali nella gestione della situazione. La donna avrebbe fornito informazioni false, presentando accuse di violenza domestica nei confronti dell’ex marito e sostenendo di occuparsi personalmente dell’istruzione dei figli attraverso l’istruzione domiciliare.

In realtà, i bambini non avevano mai aperto un libro e non avevano ricevuto un’educazione adeguata. Le loro condizioni erano molto più gravi di quanto fosse stato raccontato.

I bambini non sapevano parlare e non erano ancora autonomi

Quando la polizia è finalmente intervenuta, i due fratellini sono stati trovati in uno stato di grave abbandono. Indossavano vestiti adatti a bambini di appena 3 o 4 anni, nonostante avessero 6 e 7 anni. Uno dei due aveva una sola scarpa e sulla pelle erano presenti segni riconducibili all’eczema.

Anche lo sviluppo era fortemente compromesso. I piccoli non sapevano parlare, non erano in grado di utilizzare le posate e non riuscivano a esprimere le proprie emozioni. Non interagivano tra loro e sembravano conoscere soltanto tre parole. Non avevano ancora imparato a usare il vasino e facevano molta fatica persino a camminare.

Nel rapporto viene descritto un quadro particolarmente preoccupante: “Quando la polizia è finalmente intervenuta, i bambini sono stati trovati in condizioni di grave abbandono“. Una situazione che mostra quanto l’isolamento avesse compromesso la loro crescita e la possibilità di sviluppare normali capacità per la loro età.

L’affidamento alla zia e i primi progressi

I due fratellini sono stati allontanati dalla madre nel febbraio scorso e affidati alla zia. Da quel momento hanno iniziato lentamente a recuperare alcune capacità che non avevano mai potuto sviluppare.

I progressi, fortunatamente, non sono mancati. I bambini hanno cominciato a formulare brevi frasi, superando almeno in parte le difficoltà nel linguaggio. All’inizio, però, anche le attività più semplici rappresentavano un ostacolo. Non erano abituati a uscire di casa e non riconoscevano elementi comuni degli ambienti esterni, come le scale e gli ascensori.

La vicenda ha portato il consiglio comunale di Hounslow ad avviare una revisione delle procedure utilizzate dai servizi sociali. Sono state previste modifiche ai protocolli per la gestione dei casi familiari più delicati e alle regole relative all’istruzione domiciliare facoltativa.

L’obiettivo è evitare che situazioni simili possano ripetersi e fare in modo che le segnalazioni di possibili maltrattamenti o abbandono vengano valutate con maggiore attenzione.