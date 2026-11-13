Tragedia nella Turchia orientale, dove un elicottero militare S-70 è precipitato nella provincia di Malatya, provocando la morte di quattro militari. L’incidente, avvenuto per cause ancora da chiarire, ha provocato anche un incendio: avviate le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto.

Elicottero militare precipita nella Turchia orientale: l’incidente a Malatya

Un elicottero militare turco S-70 è precipitato nella provincia di Malatya, nella parte orientale della Turchia. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, lo schianto si è verificato intorno alle 18:45 (ora locale) nel quartiere di Samankoy, nel distretto di Yesilyurt.

L’impatto ha provocato un incendio che ha coinvolto anche un’abitazione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza con ambulanze e autopompe, riuscendo a domare le fiamme e a raggiungere i resti del velivolo. Il ministero della Difesa ha confermato l’avvio delle operazioni di ricerca e soccorso subito dopo l’incidente.

Turchia, quattro militari morti nello schianto: il cordoglio del ministero della Difesa

Come riportato da Tgcom24, il bilancio dell’incidente è di quattro militari deceduti, tutti a bordo dell’elicottero precipitato. A confermare la notizia è stato il ministero della Difesa turco attraverso una nota ufficiale: «Quattro dei nostri eroici commilitoni a bordo sono caduti in servizio in seguito allo schianto del nostro elicottero S-70 a Malatya, per cause non ancora accertate». Il dicastero ha espresso vicinanza e cordoglio ai familiari delle vittime, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Anche il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz ha manifestato le proprie condoglianze alle famiglie dei militari che hanno perso la vita.