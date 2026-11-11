Leonardo Bertulazzi era latitante dal 1980 ed è stato arrestato nel 2024 dopo la revoca dello status di rifugiato. Il legale riferisce di tre ictus durante la detenzione.

Nuova fuga per l’ex brigatista Leonardo Bertulazzi, condannato a 27 anni di carcere per il suo coinvolgimento in attività terroristiche e nel sequestro dell’industriale Pietro Costa. Il 74enne è riuscito a sottrarsi agli arresti domiciliari in Argentina, dove attendeva l’estradizione in Italia. Dopo la sua scomparsa è scattata una caccia all’uomo su tutto il territorio nazionale.

Leonardo Bertulazzi fugge dagli arresti domiciliari a Buenos Aires: scatta la caccia all’ex Br

L’ex brigatista Leonardo Bertulazzi, 74 anni, è riuscito a fuggire dagli arresti domiciliari a Buenos Aires, in Argentina, facendo perdere nuovamente le proprie tracce. L’uomo si trovava in un appartamento nel centro della capitale argentina, sottoposto a sorveglianza elettronica con il braccialetto alla caviglia, in attesa di essere estradato in Italia.

La fuga è avvenuta dopo la revoca dello status di rifugiato politico che gli era stato riconosciuto dalle autorità argentine. La Direzione generale dell’Intelligence criminale ha quindi diramato un’allerta urgente per rintracciarlo, dando il via alle ricerche su tutto il territorio nazionale.

La giustizia argentina aveva respinto anche l’ultimo ricorso presentato dal suo avvocato, Rodolfo Yanzon, contro l’estradizione.

Secondo quanto riferito dal difensore all’Ansa, l’Interpol era già pronta a prelevare l’ex terrorista per accompagnarlo in Italia. Su Bertulazzi pende una condanna definitiva a 27 anni di reclusione per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. La vicenda ha provocato anche la reazione del sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, che a Tgcom24 ha sottolineato la necessità di un confronto con Buenos Aires: «Il compito del nostro Paese è di interloquire con le autorità argentine, perché c’è una responsabilità della polizia argentina che doveva garantire la sorveglianza e la consegna alle autorità italiane». Ferro ha poi auspicato che l’uomo venga nuovamente assicurato alla giustizia e che l’estradizione possa concretizzarsi in tempi brevi.

Chi è Leonardo Bertulazzi: 44 anni da latitante e tre ictus durante la detenzione

Appartenente alla colonna genovese delle Brigate Rosse, Bertulazzi era irreperibile dal 1980, quando si era trasferito in Sudamerica per sottrarsi alla giustizia italiana. La sua latitanza è durata 44 anni: un primo arresto risale al 2002, ma l’ex brigatista venne successivamente scarcerato perché la normativa argentina non consentiva l’estradizione in presenza di una condanna pronunciata in contumacia. Nel 2004 gli era stato inoltre riconosciuto lo status di rifugiato politico, revocato soltanto nel 2024, anno in cui è stato nuovamente arrestato. Dopo la scarcerazione nel novembre dello stesso anno, la Corte Suprema argentina ha espresso, il 1° luglio 2025, parere favorevole alla sua estradizione. Nell’agosto successivo, tuttavia, la Corte Federale di Cassazione aveva annullato la custodia in carcere, considerando l’età dell’uomo e le sue condizioni di salute, in particolare i problemi cardiaci e visivi.

Proprio sulle sue condizioni fisiche si è soffermato l’avvocato Yanzon, spiegando all’Ansa che «Leonardo non gode di buona salute» e che durante la detenzione sarebbe stato colpito per tre volte da un ictus. Il legale ha inoltre riferito di recenti accertamenti medici e di un ciclo di cure della durata di due mesi, con un elettroencefalogramma programmato per il 27 novembre. Lo stesso difensore ha definito quella della fuga «una decisione difficile», dichiarando di accoglierla comunque con favore e criticando l’operato della giudice Maria Servini de Cubria.