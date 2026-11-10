Momenti di tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Barcellona e diretto a Venezia, dove un improvviso allarme incendio ha spaventato i passeggeri. A provocarlo è stato uno studente spagnolo che, ignorando il divieto, si era chiuso nella toilette per fumare una sigaretta elettronica. Una bravata che potrebbe costargli molto cara, tra sanzioni economiche e possibili conseguenze penali.

Allarme incendio sul volo Ryanair Barcellona-Venezia: studente fuma una sigaretta elettronica in bagno

Momenti di paura a bordo di un aereo Ryanair diretto da Barcellona a Venezia, dove il suono improvviso di una sirena ha fatto temere ai passeggeri che fosse in corso un’emergenza. Fortunatamente, però, non si è trattato né di un guasto tecnico né della presenza di un ordigno, ma di un comportamento irresponsabile: uno studente spagnolo ha utilizzato una sigaretta elettronica all’interno della toilette, facendo attivare i rilevatori di fumo.

Come riportato da Tgcom24, l’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 8 novembre, su un volo decollato da Barcellona poco dopo le 8 e diretto all’aeroporto Marco Polo. Il giovane avrebbe fatto parte di una scolaresca spagnola in viaggio d’istruzione in Italia e avrebbe approfittato di un momento per appartarsi in bagno e fumare la propria sigaretta, nonostante il divieto fosse chiaramente indicato sulla porta dei servizi.

Studente identificato dalla polizia: rischia una multa salata e il divieto di volare con Ryanair

Nonostante il tentativo iniziale del ragazzo di negare il proprio coinvolgimento, la dinamica è stata ricostruita in breve tempo. Il comandante avrebbe quindi deciso di segnalare l’accaduto alle autorità, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine una volta arrivati regolarmente a Venezia. Dopo l’atterraggio, lo studente sarebbe stato accompagnato negli uffici della Polizia di frontiera dell’aeroporto Marco Polo, dove è stato identificato e chiamato a rispondere del proprio comportamento.

Come sottolineato anche da Il Messaggero, per il giovane le conseguenze potrebbero essere pesanti. La violazione del divieto di fumare a bordo è disciplinata dall’articolo 1231 del Codice della navigazione e può comportare una sanzione economica superiore ai 2mila euro, oltre a una possibile denuncia alla Procura ordinaria o, trattandosi di un minorenne, alla Procura dei Minori. Non è esclusa neppure l’adozione di provvedimenti da parte della compagnia aerea, che potrebbe impedirgli di utilizzare nuovamente i propri voli.