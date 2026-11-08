Un’ondata di raid ha privato 600,000 persone di elettricità e ha costretto la centrale di Zaporizhzhia a dipendere da generatori di emergenza; emergono preoccupazioni per sicurezza e geopolitica.

Un attacco su larga scala ha causato un blackout che ha interessato vaste aree dell’est dell’Ukraine, lasciando circa 600,000 persone senza elettricità e mettendo a rischio servizi essenziali. In una zona industriale confinante con aree di combattimento attive, i danni alle infrastrutture energetiche hanno costretto ospedali e impianti critici a funzionare con gruppi elettrogeni.

Le autorità locali hanno descritto la situazione come complessa: mentre le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare le linee, i continui attacchi rendono gli interventi difficili e pericolosi. Sullo sfondo si inseriscono preoccupazioni internazionali per la sicurezza di impianti sensibili come la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Danni alle reti elettriche e impatto civile

Il governatore Oleksandr Hanzha ha osservato che: “Power company workers are already working to restore electricity. Their efforts are being hampered by constant Russian shelling,” sottolineando come i bombardamenti ostacolino il ripristino delle forniture. Le interruzioni energetiche hanno conseguenze immediate: oltre agli ospedali che utilizzano generatori, servizi pubblici e attività produttive subiscono arresti e ritardi.

Il fatto che la regione colpita sia un centro industriale chiave aumenta la gravità dell’impatto economico e logistico.

Dati e circostanze verificati

Gli eventi sono collegati a raid del 3 novembre, quando sono stati segnalati attacchi mirati alle infrastrutture energetiche. La situazione è stata descritta come estesa e sincronizzata con altre operazioni belliche, determinando blackout multipli e la necessità di interventi di emergenza su più fronti.

La centrale di Zaporizhzhia: alimentazione di emergenza e rischi

La Zaporizhzhia nuclear power plant ha perso la fornitura esterna di elettricità dopo la disconnessione della linea Ferosplavna power line. Nel corso della notte l’impianto è passato all’alimentazione di backup: l’International Atomic Energy Agency ha informato che, nella mattina di domenica, la centrale stava facendo affidamento su “emergency diesel generators for reactor cooling and other essential nuclear safety and security functions“.

Energoatom ha avvertito che operare in blackout mode comporta un rischio diretto per i sistemi di supporto vitale e per il raffreddamento del combustibile nucleare nel caso in cui i generatori diesel si guastino o esauriscano il carburante. Le riserve di carburante sono state descritte come in grado di assicurare il funzionamento dei generatori per circa two weeks, ma la fragilità di questa condizione rimane un motivo di preoccupazione immediata.

Implicazioni tecniche e sicurezza

La perdita dell’alimentazione esterna obbliga il personale a monitorare costantemente i parametri operativi e a mantenere attive tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei reattori. L’utilizzo prolungato dei generatori e la difficoltà di rifornimento in una zona sotto attacco contribuiscono a una situazione di rischio elevato e instabile.

Reazioni politiche e il contesto delle trattative

Gli attacchi arrivano mentre Kyiv e Moscow si preparano a un nuovo ciclo di colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Dopo i raid della notte di sabato, il presidente Zelenskyy ha chiesto misure più dure contro la Russia, invocando un rafforzamento delle sanzioni per ostacolare la capacità di Mosca di procurarsi o costruire missili. Ha sostenuto che “If the world does not have enough anti-ballistic capabilities to protect Ukrainian skies, then the missiles must be stopped on the production lines.“

Le richieste di Kyiv puntano sia a un maggior supporto nel campo della difesa aerea sia a un inasprimento delle restrizioni sulle forniture che possono alimentare ulteriori attacchi. Sul piano operativo, le autorità militari e civili devono nel frattempo gestire l’emergenza umanitaria prodotta dai blackout e dalla minaccia ai siti critici.

La concatenazione di eventi — interruzioni di rete, pressioni sulla centrale nucleare e intensificazione dei raid — disegna uno scenario nel quale le conseguenze tecniche si intrecciano con la diplomazia e con la sicurezza civile. Mentre le squadre continuano gli sforzi per ripristinare l’elettricità, la comunità internazionale osserva con attenzione l’evolversi della situazione e le possibili ripercussioni sulla sicurezza nucleare e sulla popolazione coinvolta.