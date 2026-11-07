Un fatto incredibile è avvenuto in brasile durante un evento streaming per la promozione di vestiti in occasione del black friday quando venivano presentati gli abiti ai potenziali clienti la diretta è stata interrotta da un evento improvviso che ha causato panico nel locale e negli spettatori che non si aspettavano un fatto di questa portata.

Jeep sfonda il negozio durante la diretta streaming: il commento della guidatrice dell’auto

La polizia ha interrogato chi si trovava al volante della vettura, una Jeep Renegade, che ha spiegato cosa fosse successo e come abbia potuto perdere il controllo del mezzo.

Stando alle sue dichiarazioni, come riporta il sito 247newsagency.com, la macchina non ha presentato alcun malfunzionamento e lei si sarebbe addormentata al volante andando ad impattare a forte velocità contro il vetro del negozio.

Una situazione che purtroppo può verificarsi anche se in un caso del genere stupisce il fatto che lei non abbia avuto alcun segnale di stanchezza che avrebbe quantomeno potuto rendere il bilancio meno grave.

Jeep sfonda le vetrate di un negozio durante una diretta streaming, ferite le commesse

Un negozio Gota Store a Manaus, città del Brasile, stava svolgendo una diretta streaming per il black friday, presentando i prodotti disponibili a potenziali clienti quando è accaduto l’inimmaginabile.

Mentre la direttrice del negozio presenta un capo, all’improvviso la diretta si spegne e si sente un rumore fortissimo. Era quello di una macchina, una Jeep Renegade, che ha divelto le vetrate e ferito le commesse presenti nel locale.

Il video presente su Youtube sul canale TerraBrasil ripreso da Instagram, mostra infatti i momenti dell’impatto. Fortunatamente solo qualche ferita per le donne coinvolte, come riporta alla fine del filmato la direttrice, le commesse stanno bene.

Le immagini ritratte dalla diretta streaming sono state acquisite dagli inquirenti per analizzare dettagliatamente la velocità alla quale viaggiava il veicolo.