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Ucraina, attaccate infrastrutture nella regione di Kiev: 5 feriti

Kiev, 7 nov. (askanews) -Nelle immagini fornite dai servizi d’emergenza ucraini si vedono i vigili del fuoco che lottano contro le fiamme dopo uno degli ultimi attacchi russi nella regione di Kiev.Danneggiati un ponte stradale e infrastrutture energetiche. Il sindaco, Vitali Klitschko ha detto che sono stati compromessi gli approvvigionamenti della capitale ucraina e che cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un 14enne.”La situazione dell’approvvigionamento energetico nella capitale è estremamente difficile e sta avendo ripercussioni sul funzionamento dei sistemi di riscaldamento e di fornitura idrica della città”, ha scritto Klitschko su Telegram, riferendo anche di danni al Ponte Nord.

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