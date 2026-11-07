Venezia, il festival We Rise by Lifting Others con Marinella Senatore

Venezia, 7 nov. (askanews) – Con il Festival “We Rise by Lifting Others”, concepito con l’artista Marinella Senatore, in dialogo con la mostra omonima nel nostro Art Studio, La Casa di The Human Safety Net diventare fine settimana 14-15 novembre uno spazio aperto in cui arte, movimento ed espressione collettiva diventano strumento concreto di connessione umana, inclusione sociale e costruzione di comunità, coinvolgendo cittadini, studenti, appassionati d’arte, operatori sociali, e la comunità tutta.

Alexia Boro, direttrice delle Procuratie – La casa di The Human Safety Net ha presentato il festival ad askanews.Il programma prevede tre appuntamenti, ciascuno preceduto dalla visita guidata alla mostra We Rise by Lifting Others nell’Art Studio insieme all’artista. La mostra è un progetto artistico realizzato da Marinella Senatore per La Casa di The Human Safety Net, in dialogo con la mostra interattiva permanente A World of Potential, ed è nata da un processo partecipativo e trasformativo che ha coinvolto famiglie a rischio di esclusione sociale, accompagnate da The Human Safety Net e da alcune delle sue ONG partner a Varsavia, Mestre e Palermo.

Si parte la mattina di sabato 14 novembre con una conversazione tra Marinella Senatore e Pier Luigi Sacco, uno dei maggiori esperti europei di economia della cultura, innovazione sociale e impatto delle pratiche culturali sul benessere delle persone e delle comunità.Guidato da Marinella Senatore e ispirato ai metodi sviluppati attraverso The School of Narrative Dance, il primo workshop invita i partecipanti a esplorare il movimento somatico e la body percussion come pratica di ascolto, relazione e partecipazione.

Attraverso il corpo, i gesti e l’interazione con gli altri, ogni persona potrà condividere esperienze, ricordi e capacità, contribuendo a un processo creativo collettivo.Domenica 15 il secondo workshop, guidato da Marinella Senatore, prosegue il percorso di esplorazione del movimento somatico attraverso l’ascolto, l’interazione e la collaborazione. I partecipanti saranno coinvolti in un processo collettivo basato sulla pratica somatica e sull’apprendimento reciproco in cui ogni gesto e ogni contributo individuale diventano parte di una composizione condivisa, capace di mettere in relazione persone, comunità e spazio pubblico.Tutte le informazioni e i link per partecipare si trovano alla pagina:https://www.thehumansafetynet.org/it/the-venice-home/whats-on/2026/Festival-We-Rise-by-Lifting-Others