Nasce la Fondazione Vezza, un colle nelle Langhe per natura e arte

Milano, 7 nov. (askanews) – A Monforte d’Alba, nelle Langhe, Sandra e Charley Vezza danno vita a una nuova istituzione, la Fondazione Vezza, dedicata all’arte contemporanea e diretta da Flavio Del Monte. Sul Colle San Pietro, tra un bosco preservato nel cuore del paesaggio delle Langhe e le testimonianze di un antico monastero, prende forma un progetto che unisce la cura del territorio, la sensibilità artistica e il piacere della scoperta.

La Fondazione inaugurerà a settembre 2027 con le prime opere di Kathleen Ryan e Alessandro Pessoli. Charley Vezza e Flavio Del Monte la hanno presentata ad askanews.