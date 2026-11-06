Home > Askanews > Mega striscione Greenpeace contro data center americano in Svizzera

Mega striscione Greenpeace contro data center americano in Svizzera

Beringen (Svizzera), 6 nov. (askanews) – Attivisti di Greenpeace srotolano un mega striscione nei pressi del cantiere di un data center dell’azienda statunitense Stack Infrastructure, a Beringen, nel nord-est della Svizzera: “Le Big Tech ci succhiano acqua, elettricità e dati”, recita la scritta sotto all’immagine che ritrae Elon Musk e Jeff Bezos che ingoiano cavi.L’Ong ambientalista denuncia il controllo esercitato dai colossi tecnologici sulle risorse idriche ed elettriche e chiede una regolamentazione a livello internazionale, nonché una moratoria sui grandi data center.

Greenpeace ha annunciato altre azioni coordinate in tutta Europa.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app

di Pubblicato il