Mega striscione Greenpeace contro data center americano in Svizzera

Beringen (Svizzera), 6 nov. (askanews) – Attivisti di Greenpeace srotolano un mega striscione nei pressi del cantiere di un data center dell’azienda statunitense Stack Infrastructure, a Beringen, nel nord-est della Svizzera: “Le Big Tech ci succhiano acqua, elettricità e dati”, recita la scritta sotto all’immagine che ritrae Elon Musk e Jeff Bezos che ingoiano cavi.L’Ong ambientalista denuncia il controllo esercitato dai colossi tecnologici sulle risorse idriche ed elettriche e chiede una regolamentazione a livello internazionale, nonché una moratoria sui grandi data center.

Greenpeace ha annunciato altre azioni coordinate in tutta Europa.