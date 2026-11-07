In anteprima il video "Ninna nanna d'infinito" di Andrea Gioè

Milano, 7 nov. (askanews) – In anteprima il video del singolo “Ninna nanna d’infinito” di Andrea Gioè, brano estratto dall’album “Scaturigine”, che segna il ritorno alle origini compositive del cantautore palermitano attivo dal 1994. Un progetto nato con l’obiettivo di riportare alla luce, senza eccezioni né riserve, tutte quelle canzoni scritte nel corso degli anni e rimaste fino a oggi inedite.

Nel 2026 Andrea Gioè ha prodotto, riarrangiato e inciso il materiale custodito per anni nel proprio archivio creativo. Un lavoro di recupero e di rilettura che guarda al passato per trasformarlo in un nuovo presente musicale.Il progetto prenderà forma nel corso del 2027 attraverso la pubblicazione di tutte le canzoni scritte dall’artista, con l’intento di chiudere ogni cerchio ancora aperto con il proprio percorso compositivo e arrivare, attraverso la musica, a un ideale punto di approdo nel presente.Il primo capitolo di questo lungo percorso è dedicato agli inediti composti tra il 2004 e il 2006: 25 brani che raccontano una fase importante della scrittura di Andrea Gioè e che oggi tornano a vivere attraverso nuovi arrangiamenti e nuove incisioni.A inaugurare Scaturigine è “Ninna nanna d’infinito”, una dolce ballad composta da Andrea Gioè vent’anni fa, originariamente concepita con il solo accompagnamento di una chitarra classica.Il brano nasce con un intento preciso: trasmettere serenità e calma all’ascoltatore, accompagnandolo attraverso note delicate e avvolgenti.

Una nuova veste, una sorta di “Ninna nanna 3.0”, per una canzone che, a distanza di vent’anni, ritrova oggi una nuova vita. Il video è stato realizzato con la sand art, tecnica artistica e di animazione con la sabbia in cui si creano immagini e storie modellando granelli di sabbia su un tavolo luminoso retroilluminato.Un archivio creativo che diventa progetto – spiega il cantautore- e che rappresenta una parte significativa del mio vasto patrimonio autoriale di oltre 400 canzoni.La raccolta comprende 25 brani, tutti appartenenti alla produzione inedita realizzata tra il 2004 e il 2006, e costituisce il primo tassello di un percorso discografico più ampio: 12 album che accompagneranno gli ascoltatori per tutto il 2027, attraverso diverse stagioni della scrittura dell’artista.