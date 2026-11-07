Il calciatore brasiliano è deceduto dopo essere stato colpito da diversi proiettili. Lascia tre figli di 16, 7 e tre anni.

Una notizia inattesa e triste arriva dal Brasile, patria del calcio, dove una delle sue stelle più luminose in patria non potrà più calciare un pallone ed incantare i tifosi che lo acclamavano e stando a quanto rivelato dalle fonti principali la motivazione sembrerebbe davvero assurda. Aldilà del calciatore la nazione è sgomenta perché si è colpito un uomo giovane con ancora una vita da vivere pienamente.

Morto il calciatore Bismarck, conosciuto in patria a livello regionale

La carriera del calciatore brasiliano Bismarck, fantasista a livello regionale, aveva giocato per diverse squadre presenti sul territorio, tra cui Fortaleza, Santa Cruz, Campiense, Globo FC e tra le altre anche il Fluminense PI.

Oltre alle esperienze in patria Bismarck, soprannominato dai compagni B10, come il suo numero di maglia ha avuto all’attivo anche un’esperienza all’estero, nel campionato turco ma poi ha preferito tornare in patria dove si è anche costruito una famiglia, divenendo padre di tre figli.

A breve avrebbe dovuto inziare una nuova avventura sportiva nelle fila del Olìmpia, club di Serie A del campionato Maranhense. In carriera ha vinto la Serie D brasilana e per tre volte la “Copa do Nordeste” oltre ad altri titoli.

Morto il calciatore Bismarck, freddato da colpi d’arma da fuoco, ancora oscuro il movente

Bismarck nella serata di ieri si trovava in un bar nel quartiere Cidade Alta a Natal e dopo essere uscito dal locale è stato coinvolto in una rissa, finita nel modo peggiore.

Il calciatore infatti sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola inferti da un altro uomo, secondo i media locali il motivo della sparatoria è legato alla gelosia verso una donna. Appena è stato colpito i presenti hanno chiamato i soccorsi ma il tentativo di portarlo in ospedale è risultato vano.

L’idolo locale muore all’età di 36 anni, non si tratta purtroppo del primo decesso in circostanze simili nella nazione sudamericana dove il crimine e gli omicidi dilagano. La famiglia del calciatore spera possa essere trovato presto l’autore dell’omicidio.