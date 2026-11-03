“Non ce l’ha fatta”, morto l'amato calciatore: lutto nel calcio

Tragedia in Spagna: il calciatore del Tenerife, Jesus De Miguel, è morto questa mattina in ospedale dopo che, durante la partita contro l'Andorra, si è scontrato violentemente con il portiere avversario.

Doveva essere una partita di calcio, si è trasformata in una tragedia. Durante il match della Serie B spagnola, l’attaccante del Tenerife, Jesus De Miguel, si è scontrato violentemente con il portiere della squadra avversaria. Il calciatore, 30 anni, è morto questa mattina in ospedale. I dettagli di quanto accaduto.

Dramma in Spagna: morto il calciatore Jesus De Miguel dopo uno scontro di gioco

Una tragedia ha scosso il mondo del calcio spagnolo e non solo. Ieri, durante la partita della Segunda spagnola, ovvero la nostra Serie B, durante gli 8 minuti di recupero concessi dall’arbitro, si è verificato un terribile scontro tra l’attaccante del Tenerife, Jesus De Miguel, e il portiere dell’Andorra, Owono, il quale era uscito sino a metà campo al fine di intercettare il pallone ma è finito per travolgere violentemente De Miguel, colpendolo col ginocchio in pieno petto.

Subito sono entrati in campo i soccorsi col calciatore rimasto in arrest cardiaco per circa 15 minuti, tra l’angoscia di chi era presente. Trasportato d’urgenza in ospedale, De Miguel è stato ricoverato in terapia intensiva ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime, fino alla tragica notizia di questa mattina: Jesus De Miguel è morto.

Morto il calciatore Jesus De Miguel: il cordoglio

Una tragedia assurda che ha scosso l’intero mondo del calcio, perché non si può morire durante una partita. L’uscita folle del portiere dell’Andorra è stata infatti fatale per l’attaccante del Tenerife Jesus De Miguel, morto questa mattina in ospedale, dopo essere rimasto in arresto cardiaco in campo per circa 15 minuti. Questa la nota del club spagnolo: “Strappati dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che questo sia vero, dal CD Tenerife comunichiamo la tragica scomparsa, questo martedì, 3 novembre 2026, alle 8:00, di Jesús de Miguel Alameda. Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, accanto ai suoi cari, accanto a tutto il tinerfeñismo che oggi piange per questo crudele epilogo. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e, allo stesso modo, chiede, di cuore, il massimo rispetto per la loro privacy in questi terribili momenti”.