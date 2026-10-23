Vincent Kompany è stato un giocatore di successo ma lo è ancora oggi nel ruolo di allenatore della prima squadra del Bayern Monaco con cui ha già ottenuto un cospicuo palmares di successi sia in campo nazionale come Bundesliga e DFB Pokal ma anche in Europa trionfando in Champions League pur non alzando per il momento la coppa dalle grandi orecchie.

Vincent Kompany, settimana scorsa l’infezione virale che lo ha colpito

Vincent Kompany al termine della scorsa partita di campionato vinta dal Bayern contro il Lipsia non è intervenuto per le consuete interviste post-partite con i media, un segnale che ha subito destato allarme.

Sotto gli occhi di tutti infatti il suo accasciarsi sul prato durante l’intervallo per riprendere fiato, un momento di difficoltà che ha trattato al termine del pareggio di mercoledì in Champions contro l’Arsenal per 2 a 2.

“La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto brutto e, ovviamente, non ho ascoltato il mio corpo” – una frase che ha messo a tacere i dubbi dei tifosi del club tedesco rispetto alla sua salute.

Vincent Kompany ed il collasso in allenamento, ricoverato in ospedale

Il tecnico belga sembrava aver risolto il problema che lo affiliggeva, tanto che dopo il match aveva ripreso ad allenare la squadra senza alcun tipo di problema.

La situazione si aggravata nuovamente questo pomeriggio, come riporta Fanpage, durante un allenamento con le riserve della prima squadra, in vista della prossima gara di campionato. Si è accasciato sul campo mentre seguiva i propri calciatori.

Immediato l’intervento dei soccorritori che lo hanno portato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato tuttora. Anche il Bayern, attraverso una nota sulle proprie pagine ufficiali, ha aggiornato i tifosi in merito a questo nuovo episodio.

Le prossime ore ed il decorso ospedaliero potranno stabilire eventuali correlazioni tra l’infezione virale e la ricaduta che lo ha colpito questo pomeriggio.