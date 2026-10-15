Cancro a 33 anni, il pilota annuncia la malattia e rassicura i fan: "Combattiamo"

Il pilota britannico di IndyCar Jack Harvey ha annunciato di avere un cancro con un messaggio condiviso sui social il 13 ottobre. A 33 anni, si prepara ad affrontare una nuova battaglia, ma non rinuncia ai suoi obiettivi: tornare in pista nel 2027 e partecipare alla 500 Miglia di Indianapolis. Un annuncio accompagnato da parole di determinazione e da numerosi messaggi di solidarietà da parte del mondo delle corse.

Jack Harvey annuncia di avere un cancro a 33 anni: “Non mi sono mai tirato indietro”

Il pilota britannico di IndyCar Jack Harvey, 33 anni, ha rivelato di avere un cancro con un messaggio pubblicato sui social martedì 13 ottobre. Una notizia difficile, che l’ex protagonista delle competizioni automobilistiche ha deciso di condividere apertamente con i suoi sostenitori, mostrando fin da subito la volontà di affrontare il percorso di cura senza rinunciare ai propri obiettivi professionali.

«La vita mi ha messo di fronte a una nuova sfida. Mi è stato diagnosticato un cancro», ha scritto, spiegando di essere seguito da professionisti e di poter contare sulla vicinanza delle persone che gli vogliono bene.

Nel suo messaggio, Harvey ha ripercorso le difficoltà affrontate durante la carriera, sottolineando come la determinazione sia sempre stata fondamentale per andare avanti anche nei momenti più complicati.

«Tutta la mia carriera è stata una lotta per ciò che verrà dopo. La prossima opportunità. La prossima occasione per mettermi alla prova», ha raccontato. Il pilota ha ricordato di aver dovuto conquistare le proprie possibilità e imparare a rialzarsi quando i risultati non corrispondevano alle aspettative. Un atteggiamento che intende mantenere anche adesso, mentre affronta la malattia. «Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida in vita mia e questa circostanza non fa eccezione. Quindi… Combattiamo», ha concluso, rivolgendosi idealmente a chi lo sostiene.

Il ritorno in IndyCar nel 2027: gli obiettivi di Jack Harvey e la solidarietà del paddock

Nonostante la diagnosi, Jack Harvey non intende abbandonare i suoi progetti per il 2027. Il britannico punta a tornare al lavoro come commentatore a bordo pista per Fox Sports in occasione dell’apertura della stagione IndyCar, prevista a St. Petersburg, in Florida, nel marzo del prossimo anno. Il suo obiettivo è poi rimettersi al volante in vista della 500 Miglia di Indianapolis, in programma a maggio, alla quale ha partecipato nelle ultime due edizioni con il team Dreyer & Reinbold Racing. «I miei obiettivi per il 2027 non sono cambiati», ha ribadito, manifestando fiducia nella possibilità di proseguire il proprio percorso sportivo. Harvey ha inoltre ringraziato la famiglia, gli amici e le realtà professionali che gli stanno offrendo sostegno, sottolineando di ricevere «cure e supporto eccellenti».

La carriera del pilota è iniziata nel 2009, quando era ancora adolescente e gareggiava in Formula 3. Dopo le esperienze nelle categorie propedeutiche, si è trasferito negli Stati Uniti nel 2014, ottenendo per due volte il secondo posto nel campionato Indy Lights. Il suo percorso in IndyCar è cominciato nel 2017, mentre nel 2019 ha conquistato un podio con Meyer Shank Racing. Negli ultimi anni ha affiancato all’attività in pista il ruolo di commentatore per Fox Sports, continuando a essere una presenza conosciuta nel paddock.

L’annuncio ha suscitato numerose reazioni da parte di colleghi, amici e avversari, che hanno espresso vicinanza al britannico e gli hanno augurato di superare questo momento difficile. Anche l’Indianapolis Motor Speedway, il circuito che ospita la celebre 500 Miglia, ha voluto manifestargli solidarietà: sul tabellone dei punteggi è comparso il messaggio #JackStrong.

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