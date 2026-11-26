Più di 40 pugni scambiati in quasi un minuto di combattimento. È quanto accaduto durante la partita di NHL tra Boston Bruins e Winnipeg Jets, disputata mercoledì 25 novembre 2026 al TD Garden di Boston. Protagonisti dello scontro sono stati Tanner Jeannot, giocatore dei Bruins, e Tyrel Bauer, difensore dei Jets. I due hanno lasciato cadere i guanti sul ghiaccio e si sono affrontati davanti agli spettatori, dando vita a una rissa che ha acceso la partita.

La sfida si è poi conclusa con la vittoria di Winnipeg per 4-2.

Per chi segue gli sport più diffusi in Italia, una scena del genere può sembrare difficile da immaginare. Nell’hockey nordamericano, invece, le risse fanno parte di una tradizione particolare, regolata da un codice non scritto basato sul rispetto tra giocatori e sulla difesa dei compagni.

Questo non significa che siano episodi privi di rischi: la loro presenza continua a dividere gli appassionati e a sollevare discussioni sulla sicurezza degli atleti.

La rissa tra Jeannot e Bauer: oltre 40 pugni in quasi un minuto

Le immagini dello scontro mostrano chiaramente come è iniziato tutto. Bauer, alto 1,90 metri, e Jeannot, che misura 1,88, si sono avvicinati al centro della pista e hanno lasciato cadere i guanti vicino al cerchio centrale.

Per circa venti secondi i due si sono studiati, girando l’uno attorno all’altro prima di passare all’attacco.

A quel punto la situazione è diventata molto più intensa. Secondo i resoconti della stampa sportiva nordamericana, i due giocatori si sono scambiati più di 40 pugni in quasi un minuto. Una sequenza particolarmente lunga e violenta, che ha attirato subito l’attenzione del pubblico e degli appassionati sui social.

Tra i dettagli più evidenti del video c’è il casco di Bauer, che vola via durante la colluttazione. Jeannot, invece, viene fatto ruotare su se stesso nel pieno dello scontro. Non tutti i colpi raggiungono il bersaglio, ma entrambi continuano a combattere fino all’intervento degli arbitri.

Dopo la rissa, i due sono stati accompagnati nella penalty box e hanno ricevuto cinque minuti di penalità per combattimento. Le immagini mostrano anche un altro momento particolare: le panchine si svuotano e diversi compagni si avvicinano ai protagonisti per salutarli con il pugno chiuso. Un gesto che, nel mondo dell’hockey, viene interpretato come una dimostrazione di sostegno e rispetto verso chi si è esposto per la squadra.

A far discutere è stato anche un episodio precedente alla partita. Durante il riscaldamento, infatti, le telecamere avevano ripreso Jeannot e Bauer mentre parlavano sul ghiaccio. Questo dettaglio ha portato alcuni cronisti a ipotizzare che lo scontro fosse stato concordato. Nel dopopartita, però, Jeannot ha ridimensionato la ricostruzione, spiegando che si era trattato soltanto di una conversazione leggera e amichevole, senza un accordo preciso su come sarebbe andata la rissa.

Le parole degli allenatori e dei giocatori dopo lo scontro

Dopo la partita, anche i protagonisti hanno commentato quanto accaduto. L’allenatore dei Boston Bruins, Marco Sturm, ha elogiato la durata e l’intensità del combattimento, definendolo uno dei migliori mai visti e sottolineando la prestazione di Jeannot.

Sturm, al suo secondo anno sulla panchina dei Bruins dopo aver trascorso 14 stagioni da giocatore nella NHL, ha anche spiegato come sia cambiato il ruolo dei combattenti nel corso del tempo. Quando aveva iniziato a giocare, le risse erano spesso caotiche e prive di una vera tecnica difensiva. Oggi, invece, l’hockey richiede maggiori capacità tecniche e un pattinaggio più efficace. In questo contesto, secondo l’allenatore, Jeannot si distingue come un giocatore di alto livello.

Anche nello spogliatoio dei Winnipeg Jets lo scontro è stato accolto come un momento capace di dare energia alla squadra. Morgan Barron, centro dei Jets e autore del gol del vantaggio nel secondo periodo, ha elogiato la tenacia di Bauer. Il giocatore, secondo Barron, ha continuato a combattere finché l’avversario ha voluto andare avanti, dando una spinta importante ai compagni.

Dall’altra parte, Fraser Minten, centro dei Bruins, ha parlato delle qualità umane di Jeannot e della sua mentalità da combattente sul ghiaccio.

La rissa è diventata così uno degli episodi più discussi della partita, ben oltre il risultato finale. Nell’hockey nordamericano questi confronti vengono ancora considerati da una parte degli atleti come un modo per difendere i compagni e cambiare l’energia della squadra. Resta però aperto il dibattito su quanto spazio debbano avere episodi di questo tipo in uno sport professionistico.