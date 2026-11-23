Jannik Sinner si opererà al ginocchio in Finlandia, chi è il chirurgo a cui si è affidato e quali sono gli altri sportivi che hanno scelto sue cure.

Jannik Sinner è ormai pronto ad operarsi al ginocchio per risolvere i problemi fisici che lo hanno costretto ai box per la seconda parte della stagione tennistica, problemi che si pensava potessero essere risolti senza ricorrere all’intervento ma purtroppo è stato necessario. Si affiderà ad uno specialista in questo tipo di operazioni, scopriamo chi è e chi ha avuto tra i suoi numerosi pazienti.

Lasse Lempainen, perché Sinner si è affidato a lui

Lempainen è un chirurgo rinomato a livello internazionale, opera nella clinica di Turku, in Finlandia che in passato fu affidata al suo mentore, Sakari Orava, famoso per aver operato il tendine d’achille del fuoriclasse inglese David Beckam.

Nel suo percorso accademico anche una tesi sulle lesioni ai muscoli posteriori della coscia, partendo dalla tendinopatia, problema molto comune agli sportivi di alto livello, sino alla rottura completa del muscolo, di conseguenza sa davvero fare il suo mestiere.

Nel corso di oltre 10 anni di carriera ha operato atleti di fama, anche italiani, in particolare calciatori. Svariati gli azzurri che sono finiti sotto i suoi ferri, da Cristante, passando per spinazzola e Pellegrini ed arrivando sino a Dovbyk operato ad inizio di quest’anno.

Jannik ha scelto lui perché, come ha dichiarato in un’intervista, egli opera solo quando necessario e valuta approfonditamente ogni caso, ha citato infatti Militao, calciatore di successo che è stato operato chiarendo che solitamente opera senza uso di bisturi e l’operazione va fatta solo se l’atleta è di alto livello – Sinner certamente lo è – e la lesione è grave.

Jannik Sinner e il lungo recupero dopo le cure di Lempainen

Jannik Sinner dopo l’operazione che sarà effettuata domani, 24 novembre, ha davanti una finestra di recupero piuttosto ampia, questa, come riporta Leggo.it, oscillerà tra i 3 e i 4 mesi.

Salterà per forza i primi impegni stagionali del 2027 e tornerà in campo a ridosso della primavera, è ancora presto per stabilire in quale torneo lo rivedremo, voci parlano di Parigi, ergo Roland Garros, ma è ancora troppo prematuro stabilirlo.

La priorità nelle prossime settimane sarà il suo recupero che dovrà essere progressivo, cresce infatti la curiosità degli addetti ai lavori, e non solo, per capire come risponderà l’articolazione del campione italiano dopo la cura nelle mani del chirurgo finlandese, non resta che attendere con fiducia e speranza.